26 de maio de 2022

Segundo o presidente, "é uma perversidade seguir relativizando o certo e o errado"

Após parabenizar os policiais que participaram da operação conjunta que terminou com quase 30 mortos na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a “esquerda demoniza policiais e suaviza criminosos como se fossem vítimas”.

“A esquerda não quer que você se dê conta da realidade do narcotráfico no Brasil. Demonizam policiais e suavizam criminosos como se fossem vítimas e não bandidos cruéis fortemente armados, que desprezam as leis, oprimem, extorquem, ameaçam e matam qualquer um sem o menor receio”, declarou Bolsonaro nas redes sociais na quarta-feira (25).

“É uma perversidade seguir relativizando o certo e o errado. Tratar marginais com extensa ficha criminal simplesmente como pobres é criminalizar o próprio cidadão pobre que vive sua vida honestamente e hoje é refém destas organizações. Pobre nunca será sinônimo de criminoso”, afirmou o presidente.

“Àqueles que, no conforto de suas casas insistem em inverter os valores e criticar as forças de segurança por todo o mal que acontece, sugiro que experimentem visitar uma área dominada pelo crime organizado fardado como um policial”, prosseguiu Bolsonaro.

Operação

Entre os mortos na operação realizada na terça-feira (24) para prender chefes do Comando Vermelho, estão 25 criminosos, segundo a Polícia Militar, e a cabeleireira Gabriele Ferreira da Cunha, de 41 anos, atingida por uma bala perdida.

O procurador da Comissão de Direitos Humanos da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), seccional do Rio de Janeiro, Rodrigo Mondego, disse que existem suspeitas de tortura e execução durante a ação.

