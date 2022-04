Brasil Bolsonaro diz que a locomotiva da economia está no campo, que não parou na pandemia

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2022

Jair Bolsonaro fez a primeira leitura da missa em Bandeirante, no Paraná. (Foto: Reprodução/Diego Garcia/YouTube)

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), afirmou no sábado (9), no Paraná, que a “locomotiva” da economia brasileira é o campo, que “não parou durante a pandemia”. Em vídeo divulgado pelo Twitter, o presidente defendeu que o Brasil, ao contrário de outros países que estão sendo afetados pela inflação, é o “melhor país para receber investimentos”.

“O mundo inteiro está com uma inflação de alimentos grande, fruto do pós-pandemia, do fica em casa e da guerra da Ucrânia”, declarou Bolsonaro. “E o Brasil desponta como o melhor país para investimentos, enquanto lá fora começa o desabastecimento. Dado o agronegócio e nossa política externa”, comparou o presidente.

Bolsonaro disse que “ninguém tem o que nós temos”, se referindo ao agronegócio brasileiro. “Aqui é uma terra maravilhosa.”

Alta nos combustíveis

Depois de participar de uma missa no Paraná no sábado, o presidente voltou a criticar governadores que, segundo ele, seriam os responsáveis pela alta dos combustíveis.

“A gasolina no Brasil está cara? Está. Vejam a composição do preço, o ICMS”, atacou Bolsonaro. “O que interessa muito para nós, que é o diesel: quanto é o imposto federal no diesel? Zero. Eu zerei. Procure saber quanto é o ICMS”, completou. “Procure saber quanto é a margem de lucro dos tanqueiros e dos donos de postos de combustíveis, se é justo ou não”, sugeriu.

Bolsonaro aproveitou e atacou Lula no evento. “Um cara assumiu em 2003, falou que ia fazer três refinarias, gastou R$ 100 bilhões e não fez nenhuma”, atacou Bolsonaro. “E nós somos dependentes de importação de diesel e gasolina. Não é desculpa, é realidade”, completou.

O presidente disse que, se o País tivesse feito ao menos duas refinarias, o Brasil seria exportador de derivados de petróleo, e não importador. “O ideal é fazer refinarias. Já estamos investindo e potencializando algumas refinarias para aumentar produtividade”, falou Bolsonaro.

“Entre as 10 economias do mundo, o País é o único que depende de importação de derivados de petróleo graças a quem ocupou o governo de 2003 a 2015. E tem gente que quer que essa cambada volte pra cá”, disse o presidente.

Durante a visita, Bolsonaro também defendeu o veto à Lei Paulo Gustavo, que previa a destinação de R$ 3,86 bilhões do cofre federal para o setor cultural. “O Rui Costa (governador da Bahia, do PT) vai aplicar em que na cultura na Bahia? Com aqueles figurões que ficaram de fora da Lei Rouanet”, atacou Bolsonaro.

