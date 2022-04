Brasil Média móvel de mortes por covid no Brasil chega ao 8º dia abaixo de 200

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2022

São 30.141.470 casos registrados do novo coronavírus desde o início da pandemia. (Foto: Reprodução)

O Brasil registrou 88 novas mortes pela covid nas últimas 24 horas, totalizando 661.270 desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 154, abaixo da marca de 200 pelo oitavo dia e a mais baixa desde 16 de janeiro. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de -35%, tendência de queda nos óbitos.

O País registrou 18.758 novos diagnósticos da doença no último dia, completando 30.141.470 casos conhecidos desde o início da pandemia. Desta forma, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi de 20.833, variação de -31% em relação a duas semanas atrás. Em seu pior momento, a média móvel superou a marca de 188 mil casos conhecidos diários, no dia 31 de janeiro deste ano.

Os números estão no levantamento mais recente do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

Estados

Distrito Federal, Rio de Janeiro e Roraima não divulgaram boletim neste sábado. Acre, Amapá, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia e Tocantins não registraram mortes por covid em 24 horas.

— Em alta: Acre, Ceará e Rio Grande do Norte.

— Em estabilidade: Amapá, Pará, Santa Catarina e Sergipe.

— Em queda: Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo e Tocantins.

Essa comparação leva em conta a média de mortes nos últimos 7 dias até a publicação deste balanço em relação à média registrada duas semanas atrás.

Há Estados em que o baixo número médio de óbitos pode levar a grandes variações percentuais. Os números de médias móveis são, em geral, em números decimais e arredondados para facilitar a apresentação dos dados. Já a variação percentual para calcular a tendência (alta, estabilidade ou queda) leva em conta os números não arredondados.

“Terceira onda”

A Fiocruz afirmou na última sexta-feira (8) que a terceira onda de covid no Brasil está em fase de extinção, com a tendência de queda tanto no número de casos quanto no de mortes pela doença nas duas últimas semanas do mês de março.

Pela primeira vez, desde maio de 2020, nenhum Estado passou da marca de 0,3 óbito por 100 mil habitantes. Os pesquisadores destacam a importância fundamental das vacinas para o controle da covid.

Segundo os pesquisadores, os novos dados permitem afirmar que a “terceira onda” epidêmica no Brasil, com o predomínio da ômicron entre os casos, está em fase de extinção.

O atual cenário sinaliza redução gradual dos principais impactos da pandemia, com diminuição do número de casos graves, internações e óbitos. Os cientistas alertam que, no entanto, esse quadro não significa o fim da pandemia e pode ser alterado caso surjam novas variantes mais letais ou que escapem da imunidade provocada por vacinas contra a covid. A análise é referente às Semanas Epidemiológicas (SE) 12 e 13 de 2022, período de 20 de março a 2 de abril.

