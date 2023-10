Política Bolsonaro diz que aliados do Hamas e do Hezbollah já estão no Brasil para implementar o mal

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ex-presidente declarou que os palestinos são usados como reféns por terroristas do Hamas Foto: Marcos Corrêa/PR Ex-presidente declarou que os palestinos são usados como reféns por terroristas do Hamas. (Foto: Marcos Corrêa/PR) Foto: Marcos Corrêa/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que aliados do Hamas e do Hezbollah já estão no Brasil. Segundo ele, os grupos extremistas, “alinhados com as facções engravatadas ou que fazem reféns nas favelas, causarão a destruição do Ocidente e a implementação do mal”.

“Não há mais o que argumentar! Não trata-se mais de política quando se degolam crianças, estupram e assassinam mulheres, e toda a esquerda brasileira não condena tais fatos. As derivações de toda a inércia no Brasil são claras. Aliados do Hamas e Hezbollah já estão aqui e, alinhados com as facções engravatadas ou que fazem reféns nas favelas, causarão a destruição do Ocidente e a implementação do mal, e o pior, com o apoio de inocentes que serão as futuras vítimas ou com a influência dos canalhas que sabem o que estão fazendo”, afirmou Bolsonaro nas redes sociais na quarta-feira (18).

“As peças se encaixam a cada dia! Os palestinos são usados como reféns por terroristas do Hamas, e a imprensa acoberta toda essa situação. Para estes, seu único valor é o financeiro, mesmo que isso custe seu fim em pouco tempo! Que Deus abençoe Israel, o Ocidente e o Brasil! Reflitamos!”, prosseguiu o ex-presidente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/bolsonaro-diz-que-aliados-do-hamas-e-do-hezbollah-ja-estao-no-brasil-para-implementar-o-mal/

Bolsonaro diz que aliados do Hamas e do Hezbollah já estão no Brasil para implementar o mal

2023-10-19