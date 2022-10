Política Bolsonaro diz que bancada eleita no Congresso “cria equilíbrio de forças” entre os Poderes

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2022

Segundo o presidente, após as eleições "o Congresso está pacificado" Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil Segundo o presidente, após as eleições "o Congresso está pacificado". (Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil) Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil

O presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, afirmou que a nova configuração do Congresso Nacional cria um “equilíbrio de forças” entre os Poderes.

Depois das eleições, realizadas no dia 2 deste mês, o PL – partido de Bolsonaro – terá a maior bancada, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, a partir de 2023.

“Após as eleições, por termos feito uma grande bancada na Câmara e no Senado, bem mais para o centro-direita, haverá um equilíbrio de forças. O Congresso está pacificado. Essa grande maioria nossa lá permite darmos agilidade em propostas, eficácia naquilo que nós queremos aprovar”, disse Bolsonaro a jornalistas na noite de domingo (09), em Brasília.

O candidato ainda relatou que, se for reeleito, pretende se reunir com a presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministra Rosa Weber. “O Supremo Tribunal Federal, no meu entender, havendo a reeleição, eu converso com a sua presidente logo depois das eleições, e a gente passa a conversar. Não quero afrontar ninguém. Uma boa conversa com a senhora Rosa Weber, eu entendo que a gente sai pacificado. O Judiciário vai fazer o seu papel, obviamente, mais irmanado conosco. Chega de problema, de conflito, de mostrar que um é mais importante do que o outro”, concluiu Bolsonaro.

