Bolsonaro diz que fez novo exame após sintomas de coronavírus

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2020

Bolsonaro afirmou ter feito um exame nos pulmões. Foto: Marcos Corrêa/PR Bolsonaro afirmou ter feito um exame nos pulmões. (Foto: Marcos Corrêa/PR) Foto: Marcos Corrêa/PR

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira (6), que vai realizar um novo teste da Covid-19, que já realizou um exame nos pulmões durante a tarde e que está “tudo bem”. “Eu vim agora do hospital, fiz uma ‘chapa’ de pulmão. Tá tudo limpo. Vou fazer exame do Covid, mas tá tudo bem”, afirmou em frente ao Palácio da Alvorada. “Não dá para chegar muito perto, não. Recomendação para todo mundo”, afirmou Bolsonaro ao sair do carro oficial, quando é habitualmente saudado por apoiadores.

O presidente fez o anúncio de novo exame para coronavírus no mesmo dia em que desobrigou o uso de máscaras em presídios. Na semana passada, ele já havia vetado a obrigatoriedade da utilização do equipamento de proteção em comércios, igrejas e escolas após a medida ter sido aprovada pelo Congresso.

No último final de semana, Bolsonaro apareceu sem máscara na embaixada dos Estados Unidos ao lado do embaixador americano, Todd Chapman, e abraçado ao ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, durante confraternização pelo 4 de julho.

