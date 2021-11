Mundo Bolsonaro diz que governo não tem como pagar 90 bilhões de reais de precatórios e avalia que é mais difícil a PEC passar no Senado

13 de novembro de 2021

Em Dubai, Bolsonaro reclamou que o Brasil foi "atacado na COP 26", a conferência do clima da ONU. (Foto: Alan Santos/PR)

O presidente Jair Bolsonaro disse neste sábado (13) que o governo não tem como pagar R$ 90 bilhões de precatórios em 2022 sem furar a regra do teto de gastos. Ele também avaliou que a PEC dos Precatórios, que diminuiria esse valor, é “mais difícil” de passar no Senado do que na Câmara, onde foi aprovada nesta semana.

O valor de R$ 90 bilhões é o quanto o governo teria que pagar em 2022, se a PEC não for aprovada. Com a aprovação da PEC, a quantia cairia para R$ 44 bilhões.

Precatórios são dívidas do governo já reconhecidas pela Justiça e de pagamento obrigatório, de acordo com as regras atuais. Todo ano, o montante de precatórios já reconhecido pela Justiça é incluído como despesa no Orçamento da União, como manda a Constituição.

A proposta de emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios prevê duas principais mudanças com relação à legislação em vigor. A primeira é estabelecer um limite para o pagamento dos precatórios em cada ano. A segunda é a alteração da regra do teto de gastos públicos. Com isso, o governo ganha espaço fiscal para gastar mais no ano que vem – ano eleitoral – e pagar um Auxílio Brasil de R$ 400.

“A gente não tem como pagar 90 bilhões ano que vem dentro do teto, porque ia parar tudo no Brasil. Será que o objetivo é parar tudo no Brasil? Estamos no parlamento negociando isso”, afirmou o presidente.

“É mais difícil [aprovar no Senado], sabemos disso. E olha só: dívidas de até R$ 600 mil, vamos pagar todas”, completou.

O presidente, a exemplo do que vem fazendo em falas recentes, alegou que os processos dos precatórios foram se acumulando ao longo dos anos e, “de repente”, caíram para o governo dele pagar. “Dívida do tempo do governo Fernando Henrique Cardoso. Essas dívidas acumularam e, de repente, o Supremo Tribunal Federal fala ‘o Bolsonaro tem que pagar'”, argumentou o presidente.

Despesa previsível

Mas não é assim que funciona. Os precatórios são julgados em processos muitas vezes longos, e não são decididos de um dia para o outro. Todos os governos recentes tiveram que pagar precatórios.

“A Advocacia Geral da União acompanha as ações desde o início até o desfecho. A Lei de Diretrizes Orçamentárias possui um anexo sobre riscos. Não há surpresa”, afirma o diretor-executivo da Associação Contas Abertas, Gil Castello Branco.

Ele explica que havia alternativas para o governo pagar os precatórios integralmente. “O governo poderia e deveria ter negociado os precatórios antes da condenação irreversível. Poderia resolver a questão interpretando que os precatórios do Fundef estariam fora do teto, adotando o parcelamento que já está previsto na Constituição, reduzindo despesas discricionárias, diminuindo os subsídios e, em entendimento com o Congresso, reduzindo o montante das emendas parlamentares”, explica o especialista em contas públicas.

“Mas, às vésperas de ano eleitoral, o governo e o Congresso não querem cortar despesas. Pretendem aumentá-las”, completa Castello Branco.

COP 26

Na entrevista, Bolsonaro reclamou que o Brasil foi “atacado” na COP 26, a Conferência do Clima organizada pela ONU, em Glasgow.

Bolsonaro não foi à COP, mas integrantes do governo representaram o país. A gestão de Bolsonaro vem sendo criticada pela comunidade internacional desde 2019, quando começou o governo, em razão da postura do presidente em relação ao meio ambiente.

Nos últimos anos, os números do desmatamento da Amazônia vêm apresentando sucessivos recordes negativos. A estatística mais recente, divulgada nesta sexta-feira (12) pelo Inpe, apontou registro recorde de alertas de desmatamento para um mês de outubro.

“COP-26, né? Ali é um local onde quase todos apresentam os problemas para os outros resolverem. Você pode ver, China, Índia, Estados Unidos não assinaram nada. Nós somos os que mais contribuímos para a não emissão de gases de efeito estufa e que, por vezes, mais pagamos a conta, mais somos atacados”, afirmou o presidente.

A fala de Bolsonaro deixa de mencionar que Estados Unidos e China assinaram na COP 26, um acordo de compromisso contra a liberação de carbono na atmosfera. Os dois países são os principais emissores de gases do efeito estufa do planeta.

Segundo o Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa, do Observatório do Clima, o Brasil continua a aumentar o total de gás carbônico (CO2) emitido para a atmosfera, mesmo tendo assumido compromissos de redução há mais de uma década. O aumento do desmate na Amazônia e no Cerrado são as principais causas.

Segundo o Observatório do Clima, desde 2010 o Brasil elevou em 23,2% a quantidade de gases de efeito estufa que despeja na atmosfera todos os anos.

