Política Bolsonaro diz que há excesso em culpar guerra na Ucrânia por problemas no Brasil

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











"O grande problema nosso aqui foi o ‘fica em casa, a economia a gente vê depois’”, sobre o início da pandemia de coronavírus. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil "O grande problema nosso aqui foi o ‘fica em casa, a economia a gente vê depois’”, sobre o início da pandemia de coronavírus. (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira (4) que há exageros em responsabilizar a guerra na Ucrânia pelos problemas econômicos no Brasil. Em conversa com apoiadores, o presidente creditou o impacto econômico às políticas de restrição de circulação para conter as taxas de contaminação da covid durante a fase mais crítica da pandemia.

“Há um excesso de culpabilidade em cima de um caso de uma guerra”, disse Bolsonaro. “Existem as consequências? Existem. Mas não essa consequência toda. O grande problema nosso aqui foi o ‘fica em casa, a economia a gente vê depois’”, completou.

Bolsonaro aproveitou ainda para comentar que o governo federal já reduziu ou zerou impostos sobre combustíveis, além de manifestar esperança de que a Petrobras reduza os preços sobre os combustíveis em caso de redução do preço do petróleo Brent.

“Se o Brent continuar caindo, dá para – a Petrobras que decide –, mas já é uma esperança de diminuir também. Mas com transparência”, disse. Nesta segunda, o Brent subiu 1,87 dólar, ou 1,68%, a 113,50 dólares por barril.

A definição do preço dos combustíveis, pela atual política da empresa, leva em conta não apenas o preço do barril, mas também a variação do câmbio, entre outros componentes.

No mês passado, o dólar marcou a maior valorização frente ao real desde março de 2020, diante de temores generalizados com a possibilidade de recessão nas principais economias e também em reação à alta dos juros nos Estado Unidos, em meio às consequências do conflito na Ucrânia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política