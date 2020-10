Geral Bolsonaro diz que o governo brasileiro atuará pelo retorno de motorista preso na Rússia

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2020

Robson está preso há cerca de um ano e seis meses. (Foto: Reprodução/Twitter)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo apelará para a “sensibilidade” e “questão humanitária” para a liberação do brasileiro Robson Oliveira, preso na Rússia. O chefe do Executivo disse nesta terça-feira (6) que tem um bom relacionamento com o presidente russo, Vladimir Putin, com quem vai para pleitear o perdão do motorista preso desde o ano passado. Mais cedo, o presidente publicou em suas redes sociais sobre o caso e disse que iria tentar um contato com Putin.

“Nós vamos, se Deus quiser, conseguir sensibilizar o presidente Vladimir Putin. Eu tenho um bom relacionamento com ele. A gente vai apelar para a questão humanitário para ver se a gente consegue trazer ele para cá”, disse para apoiadores na saída do Palácio da Alvorada.

Bolsonaro informou que está em contato com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e que ainda esta semana poderá conversar com o embaixador da Rússia no Brasil sobre o assunto. “O caminho é diplomático, o perdão. Até porque já existe precedente.”

Em fevereiro de 2019, o motorista Robson Oliveira foi preso por portar remédio com substância de uso proibido na Rússia, mas permitida no Brasil. O motorista levava o medicamento Mytedom 10mg (cloridrato de metadona) para a utilização pelo sogro do meio-campista Fernando. Robson era motorista do jogador.

Na conversa com apoiadores, o presidente também falou sobre reeleição e voltou a indicar incerteza se concorrerá nas disputa eleitoral de 2022. Em tom de ironia, ele citou que caso não seja candidato existe “gente boa” para a população votar, citando, na sequência, Fernando Haddad, Geraldo Alckmin e o governador de São Paulo, João Dória.

Campanha

Nas redes sociais, personalidades do esporte fizeram na semana passada campanha com hashtag “Justiça Por Robson” pedindo a liberdade do brasileiro na Rússia. Também via redes sociais, o jogador Fernando pediu a ajuda do presidente Bolsonaro e rebateu críticas de que não tem contribuído para ajudar o ex-funcionário. “É mentira quando dizem que não estou fazendo nada para ajudá-lo”, disse em publicação no Instagram. O atleta afirmou que tem pago os custos com advogados de Robson na Rússia e no Brasil.

“Como disse anteriormente, estou fazendo o que está ao meu alcance para ajudar o Robson a provar sua inocência, mas a questão é extremamente complexa e precisa de um envolvimento, de uma força maior, no caso a do governo brasileiro. Tentei entrar em contato diretamente com deputados, senadores, mas não obtive êxito. Por isso, convido vocês a realizarmos juntos também um movimento para entrar nas redes sociais do presidente Bolsonaro e de outras autoridades brasileiras pedindo para que elas intervenham efetivamente no caso do Robson”, afirmou Fernando. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

