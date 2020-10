Polícia Laboratório de drogas é fechado em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2020

Cerca de 11,3 quilos de cocaína e 1,9 quilo de maconha foram apreendidos pela Brigada Militar em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. A ação foi realizada pelas Patres (Patrulhas Especiais) do 1º BPChq (1º Batalhão de Polícia de Choque) de Porto Alegre entre o final da noite de segunda-feira (05) e o início da madrugada desta terça-feira (06), no bairro Roselândia. Um traficante foi preso.

O efetivo do 1º BPChq fazia um patrulhamento na região quando recebeu a informação de um laboratório para refino e embalagem de drogas situado em uma residência na rua Adolfo Spindler. No local, os policiais militares surpreenderam o criminoso, que tinha antecedentes por tráfico, homicídio e roubo, quando manipulava as drogas.

Houve anda o recolhimento de uma pistola calibre 9 milímetros com 50 munições, uma garrucha calibre 32, duas prensas hidráulicas, duas balanças de precisão, três liquidificadores, papel timbrado com logotipos de diversas marcas e material de embalagem, além de um frasco de lança-perfume e 24 comprimidos de ecstasy.

