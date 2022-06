Política Bolsonaro diz que “pelo que tudo indica” não haverá reajuste para servidores públicos neste ano

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2022

Desde o início de 2022, ano eleitoral, governo busca uma forma de reajustar os salários, mas vem esbarrando nas dificuldades orçamentárias Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Desde o início de 2022, ano eleitoral, governo busca uma forma de reajustar os salários, mas vem esbarrando nas dificuldades orçamentárias. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil) Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (07) que “pelo que tudo indica” não haverá reajuste para servidores públicos neste ano. O presidente deu a declaração durante uma entrevista para o SBT. Desde o início de 2022, ano eleitoral, o governo federal tenta encontrar uma maneira para dar reajuste aos servidores públicos, mas tem esbarrado no aperto das contas públicas.

Bolsonaro chegou a dizer que priorizaria o aumento de categorias policiais, uma de suas principais bases de apoio, o que gerou uma onda de insatisfação das demais classes de servidores.

No fim do mês de maio, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que poderia ser dado um aumento de 5% para todas as categorias do Executivo Federal. Agora, Bolsonaro indica que nem mesmo essa porcentagem será possível.

“Lamento, pelo que tudo indica não será possível dar nenhum reajuste para os servidores no corrente ano. Mas já está na legislação nossa, a LOA [Lei Orçamentária Anual], etc., de que para o ano que vem teremos reajustes e reestruturações”, afirmou o presidente.

Nesta segunda-feira (06), o governo anunciou que desistiu de manter no Orçamento a reserva de R$ 1,74 bilhão para pagar uma parte do reajuste dos servidores do Executivo Federal.

Com isso, o governo reduziu o bloqueio que faria nos orçamentos dos ministério. O valor seria de R$ 8,2 bilhões, mas diminuiu para R$ 6,96 bilhões após a desistência da reserva para o reajuste dos servidores.

