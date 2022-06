Rio Grande do Sul Insistência em candidatura no Rio Grande do Sul trava acordo nacional entre o MDB e PSDB

7 de junho de 2022

O deputado estadual Gabriel Souza afirma que não pretende abrir mão de candidatura ao governo gaúcho e diz que tem quase unanimidade estadual do partido

O deputado estadual Gabriel Souza (MDB-RS) afirmou que não pretende desistir da pré-candidatura ao governo gaúcho, o que pode travar uma aliança nacional entre MDB e PSDB para a disputa à sucessão presidencial.

Nesta terça-feira (07), o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, pediu ao dirigente da legenda no Rio Grande do Sul, Fábio Branco, que avance nas conversas com o PSDB para uma aliança regional.

O PSDB colocou como uma das condições para o apoio à candidatura presidencial da senadora Simone Tebet (MDB-MS) que o MDB desista da candidatura própria ao governo gaúcho e apoie o nome do ex-governador tucano Eduardo Leite.

“Não pretendo abrir mão da candidatura. Não tenho nenhum tipo de plano de mudança e sigo com uma agenda de candidato”, disse Souza. “O pedido a mim é improdutivo, porque esse assunto é da coletividade do MDB”, acrescentou.Souza afirmou que foi escolhido pelo diretório estadual do partido e que tem o apoio de quase a unanimidade da legenda no Rio Grande do Sul.

“Em dois meses, já percorri 80 municípios gaúchos. Nós somos o maior partido do estado e governamos por quatro vezes o Rio Grande do Sul”, afirmou.

O PSDB estabeleceu até quarta-feira (08) o prazo para um acordo com o MDB em palanques estaduais. Além do Rio Grande do Sul, considerado uma espécie de “fiel da balança”, os tucanos querem contrapartida dos emedebistas em Pernambuco e Minas Gerais. Para quinta-feira (09), a executiva nacional do partido marcou uma reunião para definir se apoiará Simone Tebet ou se terá candidatura própria neste ano.

