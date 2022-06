Rio Grande do Sul Vacinação com dose de reforço em pessoas a partir de 50 anos e de profissionais de saúde começa nesta quarta no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2022

A imunização começa com as vacinas da Janssen e da Astrazeneca em estoque nos municípios Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini A imunização começa com as vacinas da Janssen e da Astrazeneca em estoque nos municípios - Foto: Felipe Dalla Valle/ Palácio Piratini Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

Em reunião na manhã desta terça-feira (07), a CIB (Comissão Intergestores Bipartite), que reúne os gestores de saúde municipais do Rio Grande do Sul, definiu que a vacinação contra a Covid-19 com a segunda dose de reforço da população entre 50 e 59 anos e dos profissionais de saúde de todas as idades será feita a partir desta quarta-feira (08).

No total, são 772.162 adultos entre 50 e 59 anos e 283.117 trabalhadores da saúde aptos a receber o reforço. A imunização será iniciada com as 191 mil doses da vacina da Astrazeneca e da Janssen distribuídas aos municípios nesta terça-feira. Com a chegada de 1,2 milhão de doses da vacina da Pfizer, a partir da próxima semana, o imunizante passará a ser prioritariamente aplicado no Estado.

“São indivíduos que já estão apresentando diminuição na imunidade, se infectando pela primeira vez ou se reinfectando”, disse a chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica, do Cevs (Centro Estadual de Vigilância em Saúde), Tani Ranieri, explicando a necessidade de vacinar os dois grupos.

Adolescentes

Na sexta-feira (10), será a vez dos adolescentes entre 12 e 17 anos começarem a receber a dose de reforço contra a Covid-19 no Estado. Atualmente, há 561.324 adolescentes no Estado aptos a receber a dose de reforço, que aumenta a proteção contra os efeitos da Covid.

Inicialmente, eles serão imunizados com as 215.415 doses da CoronaVac que o Cevs e os municípios têm em estoque. A partir da próxima semana, com a chegada das vacina da Pfizer ao Estado, a vacinação também passará a ser feita prioritariamente com o imunizante.

