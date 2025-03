Política Bolsonaro diz que “por enquanto, é candidato”

Por Redação O Sul | 11 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Inelegível, Bolsonaro afirmou que não está trabalhando com um nome como plano B para o cargo. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, nessa terça-feira (11), que “por enquanto, é candidato a presidente” nas eleições de 2026. Durante uma entrevista, ele foi questionado se tem recebido conselhos para indicar um nome para concorrer em seu lugar, dado que se encontra inelegível.

Embora não tenha negado o recebimento de tais conselhos, o ex-presidente destacou que não está trabalhando com a ideia de um plano B para sua candidatura. “Conselho é uma coisa que você dá e o outro recebe se quiser. Por enquanto, eu sou candidato, pois, como eu disse, é uma negação à democracia (não ter esse direito)”, afirmou Bolsonaro.

Em companhia do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com quem estava no Salão Motopeças, Bolsonaro reforçou que, caso seu nome não apareça na cédula eleitoral, seria “uma negação à política”. Ele se referiu à importância de seu nome estar presente nas eleições, destacando sua convicção de que sua candidatura é um direito fundamental no processo democrático.

Ao ser questionado sobre qual dos dois seria o candidato nas próximas eleições, Bolsonaro respondeu que “os dois” seriam candidatos, sendo ele próprio o postulante à Presidência e Tarcísio de Freitas à reeleição ao governo de São Paulo.

Bolsonaro também fez elogios a Tarcísio, reconhecendo suas qualidades como gestor. “Tarcísio é um tremendo gestor. Só tenho elogios para falar dele. Ele sabe que é um pouco mais novo que eu, 20 anos mais novo, mas eu tenho uma experiência lá que não é fácil. Você assumir um cargo de Executivo do Brasil e fazer seu secretariado, seu ministério, sem interferência política”, disse Bolsonaro, enfatizando sua experiência no comando do País.

Em seguida, o ex-presidente voltou a criticar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a forma como as eleições de 2022 foram conduzidas, alegando que “não houve democracia” no pleito em que perdeu para Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno.

Bolsonaro também voltou a defender a ideia de anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, uma pauta que ele e seus aliados políticos continuam a promover. Para o próximo dia 16, está previsto um evento para defender essa proposta. Quando questionado sobre sua presença no evento, que ocorrerá na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, o governador Tarcísio de Freitas confirmou com um gesto de “joia”, mas não deu entrevista. (Estadão Conteúdo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/bolsonaro-diz-que-por-enquanto-e-candidato-elogia-o-governador-de-sao-paulo-mas/

Bolsonaro diz que “por enquanto, é candidato”

2025-03-11