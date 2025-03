Rio Grande do Sul Falta de chuvas provoca queda superior a 30% na produção gaúcha de soja

Por Redação O Sul | 11 de março de 2025

Desempenho foi detalhado por diretor técnico da Emater-Ascar no RS. (Foto: Arquivo/Mapa)

A falta de chuvas no Rio Grande do Sul ao longo dos últimos meses foi decisiva para uma queda de quase 31% na safra 2024/2025 de soja, ante ao resultado do ciclo anterior. O desempenho negativo foi ressaltado pelo diretor técnico da Emater-Ascar no Rio Grande do Sul, Claudinei Baldissera, nesta terça (11), segundo dia da 25ª feira Expodireto Cotrijal, na cidade gaúcha de em Não-Me-Toque (Região Noroeste).

O panorama foi constatado a partir de análise setorial durante a segunda quinzena de fevereiro. De acordo com o especialista, algumas zonas do mapa do Estado sofrem perdas ainda maiores no cultivo da oleaginosa, com destaque para as regiões Central, Oeste, Missões e Fronteira. Em algumas lavouras a colheita sequer foi possível.

Por outro lado, o segmento Leste do Rio Grande do Sul apresentou cultivos em nível satisfatório, porém insuficiente para melhores perspectivas em âmbito estadual com um todo. “Os cenários são distintos até mesmo dentro dos próprios municípios e regiões no que se refere à desenvoltura do plantio”, sublinhou o representante da Emater-Ascar (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural e Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural).

Recuperação mais difícil

“A situação da soja é de uma recuperação mais difícil, pois o desenvolvimento da planta está agora em sua última etapa e, na prática, as perdas estão consolidadas”, frisou o diretor técnico, que acrescentou: “É pouco provável que os dados mudem até o encerramento da colheita. Podem até apresentar alguma variação, mas o recorte analisado aponta uma realidade que deve se consolidar na safra 2024/2025”.

Ele lamentou que as perdas sejam significativas. Mas fez a ressalva de que outros contextos de déficit de chuvas já apresentaram cenários mais difíceis.

A produtividade média em sacas para a soja nesta safra 2024/2025 deve ficar em 37.33, de acordo com a estimativa da Emater-Ascar. Na safra 2023/2024, a produtividade esperada sofreu uma queda significativa devido às intensas chuvas que atingiram o Estado.

Antes das precipitações intensas, que começaram no final de abril, os índices eram considerados bastante satisfatórias, com picos de 5.400 quilos por hectare kg/ha e produção mediana pouco acima de 3.300 kg/ha. Ainda assim, superou em aproximadamente 43% a safra de 2022/2023.

Dentre os presentes à Expodireto Cotrijal estava o vice-governador gaúcho Gabriel Souza, que também repercutiu a situação da soja no Estado. Na sua avaliação, os números e estimativas são relevantes. Ele aproveitou para mencionar o programa “Fundo a Fundo”, anunciado na feira para os municípios assolados pela estiagem e que prevê um montante de quase R$ 47 milhões em recursos com tal finalidade.

(Marcello Campos)

