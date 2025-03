Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem alerta epidemiológico após confirmação de caso de dengue tipo “3”

Por Redação O Sul | 11 de março de 2025

Sorotipo já circulou no Estado em 2007 e 2016, mas com poucas ocorrências. (Foto: EBC)

A confirmação de um caso de dengue tipo “3” no Rio Grande do Sul motivou a Secretaria Estadual da Saúde (SES) a emitir alerta epidemiológico. O paciente reside em Porto Alegre e apresentou os primeiros sintomas no dia 14 de fevereiro, após retornar de viagem ao Estado de Alagoas, na Região Nordeste. A confirmação se deu em 6 de março.

De acordo com informações oficiais, a variante em questão é uma das quatro atualmente em circulação no Brasil. Os sintomas são os mesmos que se manifestam nas demais categorias: febre alta, dor atrás dos olhos, dor no corpo, manchas avermelhadas na pele, coceira, náuseas e dores musculares e articulares.

O problema é que a introdução de um novo sorotipo pode aumentar o risco de casos graves da doença, especialmente em indivíduos que já tiveram infecção prévia por outro sorotipo. “Surgimento ou aumento de sorotipo que antes não era predominante em determinada região pode levar a uma alta de casos, devido à maior suscetibilidade por parte da população”, ressalta a SES.

A dengue é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. São quatro sorotipos, que geram imunidade duradoura apenas contra a mesma categoria. O sorotipo “3” não é inédito no Estado. Há registros em 2007 e 2016, mas com poucos casos em ambas as épocas.

Conforme o Painel de Casos de Dengue, desde o início do ano o Rio Grande do Sul acumula ao menos 781 casos confirmados de dengue – considerando-se todos os sorotipos. Nenhum paciente faleceu.

No alerta, a SES reforça uma série de orientações aos serviços de saúde, bem como a importância de se reforçar o monitoramento de suspeitos e a capacidade de diagnóstico precoce de novas ocorrências.

Dentre as diretrizes está a vacinação, incorporada desde o ano passado ao Sistema Único de Saúde (SUS). A imunização é oferecida à faixa etária de 10 a 14 anos e que reside em localidades consideradas prioritárias pelos critérios definidos a partir do cenário epidemiológico da doença no País. O público-alvo é definido em conjunto pelo governo estadual e prefeituras.

Cidades com imunização disponível

Alvorada, Araricá, Aratiba, Áurea, Barão de Cotegipe, Barra do Rio Azul, Benjamin Constant do Sul, Cachoeirinha, Campinas do Sul, Campo Bom, Candelária, Carlos Gomes, Centenário, Charrua, Cruzaltense, Dois Irmãos, Entre Rios do Sul, Erebango, Erechim, Erval Grande, Estação, Estância Velha, Faxinalzinho, Floriano Peixoto, Gaurama, Getúlio Vargas, Glorinha, Gramado Xavier, Gravataí, Herveiras, Ipiranga do Sul, Itatiba do Sul, Ivoti e Jacutinga;

Lindolfo Collor, Marcelino Ramos, Mariano Moro, Mato Leitão, Morro Reuter, Nonoai, Nova Hartz, Novo Hamburgo, Pantano Grande, Passo do Sobrado, Paulo Bento, Ponte Preta, Portão, Porto Alegre, Presidente Lucena, Quatro Irmãos, Rio dos Índios, Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, Santa Maria do Herval, São José do Hortêncio, São Leopoldo, São Valentim, Sapiranga, Severiano de Almeida, Sinimbu, Três Arroios, Vale do Sol, Vale Verde, Venâncio Aires, Vera Cruz, Viadutos e Viamão.

(Marcello Campos)

