Por Redação O Sul | 11 de março de 2025

Os números apontam que o Rio Grande do Sul deve colher nesta safra 28.050.178 toneladas de grãos. Foto: Divulgação Os números apontam que o Rio Grande do Sul deve colher nesta safra 28.050.178 toneladas de grãos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O cultivo do milho registrou um aumento de 6,1% na safra 2024/2025 quando comparado à safra anterior, sendo estimada a produção de mais de 4,7 milhões de toneladas do grão. O resultado positivo está relacionado com o plantio no início do zoneamento agrícola para a cultura (agosto), as condições meteorológicas do período de desenvolvimento (setembro e outubro), as boas práticas de manejo e o uso de irrigação.

O dado foi divulgado nesta terça-feira (11), na Expodireto Cotrijal, durante o tradicional Café com a Imprensa, realizado pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Sul e Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural (Emater/RS-Ascar).

Os dados relativos à segunda estimativa da safra de grãos de verão foram apresentados pelo diretor técnico da Emater/RS, Claudinei Baldissera. Os números apontam que o Rio Grande do Sul deve colher nesta safra 28.050.178 toneladas de grãos, em uma área cultivada de 8.435.197 hectares. O levantamento das informações foi realizado pelos extensionistas rurais dos escritórios municipais da instituição no período de 16 a 28 de fevereiro de 2025, compilados e revisados pela gerência de Planejamento juntamente com os regionais.

Os dados também apontam que o milho é a cultura mais presente nas propriedades rurais devido ao seu uso em diversas cadeias produtivas. Nesta safra foram cultivados 696.587 hectares com o grão, com produtividade média de 6.866 quilos por hectare (kg/ha), 21,6% a mais que a safra 2023/2024.

O milho silagem ocupa uma área de 336.531 hectares e se estima uma produção superior a 12,3 milhões de toneladas, um aumento de 11,9% quando comparado à safra anterior.

A soja, principal cultura do Estado, apresenta um pequeno aumento de área cultivada, 0,3%. A cultura foi implantada em mais de 6,7 milhões de hectares. No entanto, as condições meteorológicas não foram favoráveis ao desenvolvimento da cultura, o que ocasionou a redução de 17,4% da produção, sendo esta estimada em 15.072.765 toneladas, com produtividade de 2.240 kg/ha ou 37,33 sc/ha (redução de 20,3% de produtividade quando comparada à safra 2023/2024).

O vice-governador Gabriel Souza participou do evento e reconheceu a importância do anúncio dos dados da estimativa de safra em plena Expodireto. “Essa é uma divulgação fundamental para mostrar o quanto fomos afetados pela estiagem”, destacou.

O arroz irrigado, segundo dados do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), ocupa uma área de 970.194 hectares. A Emater/RS-Ascar estima produtividade de 8.376 kg/ha e uma produção de mais de 8,12 milhões de toneladas do grão.

O feijão 1ª safra é cultivado em uma área de 27.149 hectares e alcançou uma produção de 49,9 mil toneladas. Já na 2ª safra, a estimativa é que o feijão seja cultivado em 11.913 hectares (redução de 46,5% de área em relação à safra anterior) e obtenha uma produção de 18.196 toneladas.

“A qualidade dessas informações se dá porque em cada município tem um extensionista fazendo interlocução com todos os agentes que promovem a agricultura local. Isso nos traz segurança para divulgar dados consistentes, de credibilidade”, afirmou o presidente da Emater/RS, Luciano Schwerz.

O presidente da Cotrijal, Nei César Mânica, disse que a Emater/RS-Ascar é a vitrine da cultura familiar, do desenvolvimento e da diversificação da agroindústria familiar. “Quero agradecer todo o trabalho da Emater, pelo produto da agricultura que é a razão de existir da nossa cooperativa. Se não tivéssemos o produto, não teríamos cooperativa, e sem a Emater não teríamos suporte.”

