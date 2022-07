Bolsonaro diz que, se for reeleito, pretende aprovar leis sobre armas de fogo muito parecidas com as dos EUA

Jornalista Tucker Carlson posou para fotos com um cocar no Palácio da Alvorada. (Foto: Reprodução/Twitter)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que pretende aprovar no Brasil leis sobre armas de fogo semelhantes às dos Estados Unidos. Ele disse que, caso seja reeleito, espera conseguir apoio no Congresso Nacional para mudar a política brasileira sobre armas.

“Se for reeleito, se tudo correr bem, teremos um apoio substancial no Congresso e poderemos aprovar leis sobre armas de fogo muito parecidas com as dos Estados Unidos”, disse o presidente em uma entrevista exibida na noite de quinta-feira (30) pela emissora norte-americana Fox News.

Bolsonaro falou ao programa “Tucker Carlson Tonight”, apresentado por Tucker Carlson. O jornalista esteve no Palácio da Alvorada, em Brasília, na manhã de quarta-feira (29).

Bolsonaro disse que ainda “não conseguiu mudar a lei brasileira” sobre o porte e a posse de armas. “Na verdade, não consegui mudar a lei brasileira. Mas, por meio de um decreto presidencial e também por meio de portarias ministeriais, interpretamos da melhor forma possível a legislação existente. Houve um aumento substancial no número de pessoas que possuem armas de fogo de forma legal no Brasil”, explicou o presidente.

“Acreditamos que, uma vez que as pessoas estejam armadas, os bandidos, os ladrões pensarão duas vezes antes de invadir a propriedade de outras pessoas. Se, é claro, o número tivesse subido, eu seria culpado. Mas exatamente o oposto está acontecendo hoje”, completou.