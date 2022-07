Brasil Geladeiras devem exibir nova etiqueta de eficiência energética

A etiqueta tem um QR Code informando se o produto atende aos requisitos estabelecidos pelo Inmetro

A partir desta sexta-feira (1º), todos os refrigeradores que chegarem ao comércio brasileiro, fabricados no País ou importados, devem exibir a nova Ence (Etiqueta de Conservação de Energia Elétrica) do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

A etiqueta traz três subclasses, indicando diferença de consumo de até 30% entre os produtos mais eficientes. Além disso, tem um QR Code que, no primeiro momento, vai remeter o consumidor ao status do registro do refrigerador, “se ele está ativo, inativo, suspenso ou cancelado”.

“Na verdade, tem que estar sempre ativo. Significa dizer que aquele refrigerador atende aos requisitos estabelecidos no regulamento e tem liberação aprovada pelo Inmetro para ser comercializado no mercado nacional”, disse o chefe da Divisão de Verificação e Estudos Técnicos Científicos do instituto, Hércules Souza.

Neste mês, o Inmetro contratará uma empresa que criará uma plataforma, na qual não será gerada somente informação do status do registro da geladeira, mas também associará vídeos informativos para a utilização inteligente de refrigeradores, com dicas para o consumidor ficar atento e obter a utilização eficiente do produto.

Souza informou que o consumidor, a partir do QR Code, será capaz também de acessar uma espécie de calculadora de gastos para ter ideia do consumo e do valor monetário que terá na sua conta de energia pelo uso de um refrigerador mais econômico em comparação a um aparelho menos eficiente.

