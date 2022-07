Mundo Yair Lapid assume como premiê interino em Israel; nova eleição será em novembro

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2022

Naftali Bennett deixou o cargo de primeiro-ministro. Foto: Reprodução de vídeo Naftali Bennett deixou o cargo de primeiro-ministro. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

Uma cerimônia no gabinete do governo de Israel marcou a entrega do cargo de primeiro-ministro para Yair Lapid nesta quinta-feira (30), que assume como interino até as eleições de 1º de novembro.

Até então ministro das Relações Exteriores de centro-esquerda, Lapid substituirá Naftali Bennett como premiê de um governo provisório com poderes limitados.

Ele disse ter um compromisso com o passado e com o futuro de Israel e prometeu fazer o melhor pelo estado judeu.

Naftali Bennett, então primeiro-ministro de Israel, decidiu, na semana passada, dissolver o Parlamento depois que as disputas internas tornaram sua coalizão governista insustentável. A saída de Bennet do comando acontece depois de um ano, resultado de uma derrota política que aconteceu no início deste mês.

O governo de coalizão não conseguiu chegar a um acordo para renovar uma lei de emergência que preserva o sistema de dois níveis na Cisjordânia, com a lei civil israelense aplicada aos colonos judeus que vivem nos assentamentos, e a lei militar aplicada aos palestinos.

O atual governo israelense é formado por coalizão improvável com partidos de direita e esquerda. E é o primeiro a incluir a legenda que representa os 20% de palestinos que vivem em Israel. Agora, já se fala no possível retorno de Benjamin Netanyahu, que governou o país por 12 anos e é acusado de corrupção.

Antes da votação que dissolveu o Knesset (Parlamento israelense), o ex-premiê disse que a mudança prometida pela coalizão de Bennet não veio, e que o partido de direita Likud é a única alternativa para um governo estável, forte e nacionalista.

Os próximos meses devem ser marcados pela incerteza política, com o país se preparando para a quinta eleição em menos de quatro anos.

As pesquisas de opinião indicam que o partido de Netanyahu é o mais forte, mas não deixam claro se ele vai conseguir a maioria parlamentar para formar um governo sem a necessidade de uma coalizão.

Lapid e Bennett encerraram o reinado recorde de Netanyahu há um ano, formando uma rara aliança de direitistas, liberais e partidos árabes, que durou mais do que muitos esperavam, mas vacilou recentemente em meio a brigas internas.

EUA parabeniza o novo primeiro-ministro israelense

O governo dos EUA ofereceu as “mais calorosas felicitações” ao novo primeiro-ministro israelense Yair Lapid, disse o secretário de Estado Antony Blinken nesta quinta-feira.

