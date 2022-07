Mundo Aumento da demanda e falta de pessoal leva caos a aeroportos europeus

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2022

As empresas aéreas pedem revisão da política migratória do Brexit para contratar mão de obra de outros países. Foto: Reprodução

Na Europa, o verão chegou com altas temperaturas e empolgação dos turistas para voltar a viajar. Só que toda essa movimentação tem provocado cenas de caos nos aeroportos. As companhias têm dificuldade para preencher as vagas fechadas no auge da pandemia. Fora isso, há greves pipocando em aeroportos e em companhias aéreas no continente.

E como muita gente está querendo viajar, os problemas são inevitáveis. No Aeroporto de Heathrow, dezenas de bagagens são vistas empilhadas, após o embarque dos donos.

O maior problema parece ser no Reino Unido. Por isso, o governo britânico ter recomendado às companhias aéreas, antes mesmo do verão europeu começar, a diminuírem o número de voos com antecedência – antecipando-se aos problemas.

Agora, o governo britânico promete ajudar. Segundo anúncio desta quinta-feira (30), as leis para acelerar contratações serão flexibilizadas; uma plataforma para recrutar e treinar funcionários para as empresas aéreas será implementada, assim como um programa de empréstimos para os aeroportos comerciais.

As empresas querem mais: pediram revisão da política migratória do Brexit para contratar mão de obra de outros países.

