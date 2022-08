Geral Bolsonaro diz que se quisesse dar golpe, “não falaria nada”

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2022

O presidente Jair Bolsonaro diz que não tem medo de perder a eleição. (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) negou na segunda-feira (8) que tenha intenção de dar um golpe caso perca as eleições, e disse não ter interesse em proposta que concederia cargo de senador vitalício a ex-presidentes, o que garantiria foro privilegiado e imunidade parlamentar.

“Eu não estou com medo de perder a eleição, não estou preocupado com isso. Se eu quisesse dar golpe eu não falaria nada, deixa correr e no último dia dá o golpe, ou você fala que vai dar golpe agora? Por que essa acusação de golpista para cima de mim?”, disse Bolsonaro em entrevista ao canal Flow Podcast, no YouTube.

Bolsonaro, que aparece em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), voltou a levantar suspeitas sem fundamento contra as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral.

Ele afirmou que o encontro com embaixadores no mês passado, quando também fez ataques ao sistema eleitoral, teve o objetivo de “repor ordem na casa” após o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ter uma primeira reunião com diplomatas para defender a segurança das eleições.

“O que nós queremos é transparência, porque a fama minha lá fora é de golpista, não quer aceitar o resultado das eleições”, afirmou.

Questionado sobre notícias recentes de que aliados estariam articulando a votação de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que concederia de cargo de senador vitalício a ex-presidentes, garantindo foro privilegiado e imunidade parlamentar, Bolsonaro afirmou não ter interesse.

“Não estou interessado nisso, vão falar que eu estou pedindo arrego… Não quero essa imunidade.”

Pauta conservadora

Já nesta terça-feira (9), durante o lançamento do “Caixa pra elas”, um espaço exclusivo da Caixa Econômica Federal de atendimento e oferecimento de produtos financeiros para mulheres, Bolsonaro defendeu a pauta conservadora e a família. Na chegada ao evento, o presidente foi recebido com protestos. Pessoas que passavam pela casa de eventos onde a cerimônia foi realizada gritaram “Fora, Bolsonaro”.

Por outro lado, também havia simpatizantes do presidente, entre eles uma mulher que tentou entregar ao chefe do Executivo um Tsuru, origami que representa uma ave sagrada do Japão e é símbolo de saúde, boa sorte, felicidade, longevidade e fortuna.

Em um discurso de pouco mais de dois minutos, Bolsonaro defendeu a pauta conservadora e voltou a criticar a oposição. “Conservadorismo, eu entendo, em primeiro lugar, como defesa da família”, disse.

Ao lado de Michelle Bolsonaro, sua esposa, o presidente criticou a atuação do Ministério dos Direitos Humanos em gestões anteriores, e o programa Humaniza Redes. Segundo o chefe do Executivo, o objetivo de seus opositores são contrários aos do seu governo, que é focado na defesa da família, do cidadão e de Deus. “As nossas escolhas decidem o nosso futuro”, afirmou.

O presidente agradeceu a participação de todos no evento, mandando um “abraço nos homens e um beijo pras mulheres”. Na sequência, ele deu um beijo na primeira-dama. As informações são da agência de notícias Reuters e do jornal O Estado de S. Paulo.

