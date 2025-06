Política Bolsonaro diz que “suportará o que acontecer” com o julgamento da suposta trama golpista e agradece por R$ 17 milhões em doações

A Primeira Turma do STF deve julgar em setembro a ação penal da trama golpista Foto: Ton Molina/STF A Primeira Turma do STF deve julgar em setembro a ação penal da trama golpista. (Foto: Ton Molina/STF)

O ex-presidente Jair Bolsonaro comentou sobre o julgamento da trama golpista e disse que “o que acontecer” será “superado”. O comentário foi feito durante o evento do PL em Belo Horizonte (MG) nessa quinta-feira (26), quando ele discursou ao lado de lideranças estaduais do partido.

Durante a fala, o ex-mandatário também agradeceu pela doação de R$ 17 milhões feita por seguidores e afirmou que o valor foi usado para custear despesas com advogados que atuam em sua defesa no Supremo Tribunal Federal (STF).

“Tudo vem caindo por terra, hoje ninguém consegue comprovar nada disso, mas teremos um julgamento político pela frente. Acredito em Deus, o que vier a acontecer, suportaremos. Eu faço isso não por mim, agradeço a quem doou R$ 17 milhões por Pix. Se não for por isso, eu não teria como ter uma boa defesa dos meus processos. Tem ajudado outras pessoas também, mas não vou tocar no nome de ninguém”, disse.

O evento também marcou o lançamento de uma campanha de filiação ao partido focada em 2026 e aconteceu após a ida de Bolsonaro ao Palácio Tiradentes, sede do governo de Minas, onde subiu pela rampa principal do prédio, comumente usada para cerimônias oficiais. No local, ele foi recepcionado pelo vice-governador Mateus Simões (Novo).

Simões afirmou que conversou com o ex-presidente sobre as possibilidades de “unificação da centro-direita” no estado, além da indicação de um senador pelo PL e da construção de uma chapa incluindo o nome do governador Romeu Zema (Novo), que tem intenção disputar a presidência, e um terceiro nome, que ainda poderá ser definido.

“Estou confiante de que todos estamos alinhados na mesma direção. Nos últimos dias, eu conversei com Cleitinho e estive com toda a direção do PL nacional/estadual. Hoje, conversando com Bolsonaro, encontrando com Nikolas e com as bancadas federal e estadual, eu estou convicto de que teremos uma unificação”, contou Simões.

Bolsonaro e o vice-governador foram, em seguida, para um almoço fechado para aliados. Em um vídeo publicado pelo perfil oficial do partido nas redes sociais, o ex-presidente é mostrado sendo cumprimentado por apoiadores durante a refeição, mas aparece ainda sofrendo com soluços. O sintoma, somado uma crise provocada por enjoo e vômitos, fez com que ele cancelasse compromissos em Goiânia na última sexta-feira.

A Primeira Turma do STF deve julgar em setembro a ação penal da trama golpista que tem como réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras sete pessoas. O ministro Alexandre de Moraes, relator da ação no Supremo, determinou nesta sexta-feira (27) que seja iniciado o prazo para a apresentação das alegações finais do “núcleo crucial”.

A expectativa no tribunal é a de que, após os 45 dias previstos para o envio das manifestações de todas as partes do processo, o ministro conceda um mês para que os colegas estudem o caso antes de pedir que o julgamento seja marcado.

A definição de uma data para julgar o mérito da ação penal cabe ao ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma. Zanin estará na presidência do colegiado até outubro.

Moraes considerou que, após solicitadas pelas partes, todas as diligências e requerimentos deferidos foram realizados, como as acareações e documentos e perícias solicitadas. Com informações do jornal O Globo e do portal de notícias CNN Brasil.

