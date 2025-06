Política Eduardo e Carlos Bolsonaro serão ouvidos como testemunhas no “núcleo 2” da trama golpista

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2025

Carlos e Eduardo Bolsonaro, filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). (Foto: Reprodução)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), marcou para o mês que vem as audiências das testemunhas do chamado núcleo dois da trama golpista. Entre as pessoas indicadas para serem ouvidas estão o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Foram marcadas audiências com 118 pessoas, indicadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e pelas defesas dos réus, entre os dias 14 de julho e 21 de julho.

Golpe de Estado

O núcleo dois da suposta organização criminosa que teria tentado um golpe de Estado é formado por seis pessoas: o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques, o general da reserva Mario Fernandes, os ex-assessores presidenciais Filipe Martins e Marcelo Câmera e os ex-diretores do Ministério da Justiça Marília Alencar e Fernando Oliveira.

Delação premiada

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro que é réu no primeiro núcleo, será ouvido como informante. Ele fechou um acordo de delação premiada.

As audiências começarão com as testemunhas de acusação, as mesmas do primeiro núcleo. A PGR, contudo, já pediu a dispensa da maioria delas, pedindo a manutenção apenas de dois deles: Clebson Ferreira de Paula Vieira, ex-integrante do Ministério da Justiça, e Adiel Pereira Alcântara, ex-coordenador da PGR.

Apesar da dispensa como testemunhas de acusação, os ex-comandantes Marco Antônio Freire Gomes (Exército) e Carlos de Almeida Baptista Júnior (Aeronáutica) devem voltar a serem ouvidos, agora como testemunhas de defesa de Filipe Martins.

Entre as testemunhas de Martins também estão os ex-ministros Gonçalves Dias e Onyx Lorenzoni , os senadores Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Eduardo Girão (Novo-CE) e os deputados federais Marcel van Hattem (Novo-RS), Eduardo Pazuello (PL-RJ) e Hélio Lopes (PL-RJ).

Ao apresentar a denúncia, em fevereiro, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, definiu o núcleo 2 como sendo formado por pessoas com “posições profissionais relevantes”, que “gerenciaram as ações elaboradas pela organização”. As informações são do jornal O Globo.

