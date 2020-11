Política Bolsonaro desembarca no Rio de Janeiro para votar

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2020

Foto: Marcos Corrêa/PR

O presidente da República, Jair Bolsonaro, deixou o Palácio da Alvorada às 7h30 deste domingo (15) com destino à Base Aérea de Brasília.

O presidente passará o dia no Rio de Janeiro, onde vai votar na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, em Deodoro, zona oeste da cidade.

Por ser privado, o compromisso não consta na agenda presidencial. A assessoria do Planalto, no entanto, confirmou sua viagem. O retorno para a capital federal está previsto para o fim do dia.

