Mundo México é o 11º país a ultrapassar 1 milhão de casos de coronavírus

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











São 1.003.253 casos confirmados. País é o quarto com mais mortes no mundo Foto: Reprodução São 1.003.253 casos confirmados. País é o quarto com mais mortes no mundo. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O México se tornou neste domingo (15) o décimo primeiro país do mundo a ultrapassar a marca de 1 milhão de casos de Covid, segundo balanço da Universidade Johns Hopkins.

O país é o quarto com mais mortes (quase 100 mil) no mundo, atrás de Estados Unidos, Brasil e Índia – os três países com mais infectados.

Neste sábado (14), mundo contabilizou mais de 1,3 milhão de mortes causadas pelo novo coronavírus. Desde o início da pandemia e até a última atualização dessa reportagem, foram registradas 1.312.356 mortes e 54.006.870 casos. Um aumento de mais de 100 mil novas mortes em apenas 12 dias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo