Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2020

A votação ocorre das 7h às 17h deste domingo Foto: Divulgação

Para estas eleições, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) desenvolveu um site que possibilita que o eleitor acompanhe a apuração dos votos no seu município em tempo real. Basta acessar o site https://resultados.tse.jus.br/oficial.

O novo site é mais uma ferramenta criada pelo TSE para que os eleitores tenham informações sobre o andamento do pleito. Ele soma-se ao aplicativo Resultado, que também permite a consulta dos resultados das eleições. Ambos apresentam a mesma funcionalidade. O aplicativo Resultado está disponível nos sistemas iOS e Android.

No Rio Grande do Sul, a apuração dos votos em todos os municípios deve ser concluída até as 21h deste domingo (15), segundo o TRE-RS (Tribunal Regional Eleitoral do RS).

