Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2020

País instaurou novo confinamento no último sábado (7) após bater recorde de casos, com mais de 2.600 infectados. (Foto: Reprodução)

A Grécia anunciou neste sábado (14) o fechamento das escolas primárias e jardins de infância, depois que o balanço do novo coronavírus ultrapassou os mil óbitos. O país tem agora mais de 72 mil casos confirmados e 1.035 mortes pela doença, segundo a Universidade Johns Hopkins.

“O governo grego decidiu suspender o funcionamento das escolas primárias até 30 de novembro”, explicou em comunicado o ministro da Saúde, Vassilis Kikilias.

“Fechar escolas de ensino fundamental era a última coisa que queríamos fazer. Isso mostra a gravidade da situação”, acrescentou.

Os colégios já estão fechados desde segunda-feira (9). As aulas acontecem no formato virtual. Neste sábado, as autoridades gregas registraram 2.835 novos casos da covid-19. Nas últimas 24 horas, 38 pessoas morreram.

Desde o final de outubro, o número de mortes na Grécia quadruplicou, chegando a 50 mortes por dia. O número de casos, por sua vez, dobrou, para uma média de cerca de 3 mil novos casos por dia.

O país tem 1.143 leitos de terapia intensiva, dos quais 830 estavam ocupados na sexta-feira. A área mais afetada é a cidade de Tessalônica, no norte do país, a segunda maior cidade do país, onde a capacidade de acolhimento dos serviços de UTI é praticamente nula.

Além do confinamento, a Grécia impôs na sexta-feira um toque de recolher das 21h às 17h, horário local.

