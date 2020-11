Porto Alegre Eleições 2020: manhã de domingo é marcada por filas no maior colégio eleitoral de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2020

Mesmo no horário preferencial para os idosos, que se estendeu das 7h às 10h, o movimento foi intenso no local de votação de cerca de 10 mil moradores da Capital Foto: Agência Brasil (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

Os eleitores do Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho, a maior zona eleitoral de Porto Alegre, enfrentaram filas na manhã deste domingo (15). Mesmo no horário preferencial para os idosos, que se estendeu das 7h às 10h, o movimento foi intenso no local de votação de cerca de 10 mil moradores da Capital.

As pessoas com mais de 60 anos eram maioria no início da manhã. O trânsito da rua Ramiro Barcellos, onde fica o Colégio Bom Conselho, também está bem diferente neste domingo: muitos carros, principalmente de transporte por aplicativo, passam pelo local. A mobilização é acompanhada por agentes da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).

Conforme definido pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), não é feita a checagem da temperatura dos que chegam para votar. Por outro lado, há dezenas de dispensers de álcool em gel espalhados nos corredores da zona eleitoral. O uso de máscara é obrigatório e, conforme os fiscais, nenhum eleitor do Bom Conselho descumpriu esta regra nas primeiras horas da manhã.

