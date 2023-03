Política Bolsonaro está vendendo na internet produtos em sua própria homenagem como calendários, canecas de chope e tábuas de madeira

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2023

Assim como Donald Trump, Bolsonaro abriu uma loja on-line. (Foto: Reprodução)

Assim como em todo o seu mandato e após a derrota nas urnas em outubro passado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se alinhou, mais uma vez, ao ex-presidente americano Donald Trump. A “Bolsonaro Store”, lançada nas redes sociais pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), vende calendário 2023 com fotos do governo passado, caneca e tábua de carne. Os produtos têm grafado o nome do ex-presidente ou o slogan “Nosso sonho segue mais vivo do que nunca”.

O novo empreendimento é uma cópia da Trump Store, loja on-line na qual o ex-presidente americano vende chocolates, bonés, formas de gelo, além de lembranças de sua passagem pela Casa Branca.

O site está registrado em nome da empresa de cursos de Eduardo, cujos titulares são o próprio deputado e sua mulher, Heloísa Bolsonaro. O texto de apresentação afirma que a loja surgiu para “manter vivo na memória boa parte dos feitos do presidente Bolsonaro”.

De acordo com Eduardo Bolsonaro, o item mais cobiçado da versão brasileira é um calendário com fotos do pai durante sua estadia no Palácio do Planalto.

“Quem conhece o passado consegue enxergar melhor o futuro. E é pra manter vivo na sua memória os bons trabalhos do presidente Jair Bolsonaro que eu te convido a conhecer o calendário da Bolsonaro Store”, diz o deputado em vídeo no Instagram.

De acordo com o doutor em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Michel Gherman, a iniciativa é uma “tentativa de vira-latismo, de reproduzir o trumpismo na vitória e na derrota”.

“É uma tentativa de construir uma temporalidade bolsonarista. Não é o 7 de setembro, nem o 15 de novembro, mas referências que ocorrem em um contexto alternativo. É um convite, aos eleitores, para abrir mão da realidade concreta e investir no ressentimento”, explica.

