Economia Número de empregados sem carteira assinada é o maior da série histórica

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











População sem carteira assinada chega a 13,2 milhões de trabalhadores. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O número de empregados sem carteira assinada no Brasil é o maior de toda a série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, que começou em 2012. Os dados foram divulgados nessa terça-feira (28) pelo IBGE.

Em números absolutos, são 13,2 milhões de trabalhadores sem registro em carteira, uma alta de 0,2% em relação ao trimestre anterior. Em relação ao mesmo período de 2021, o aumento foi de 6,4%.

O IBGE também divulgou os dados da média anual de empregados sem carteira assinada, que mostra que o contingente também aumentou entre 2021 e 2022. O aumento foi de 11,2 milhões para 12,9 milhões de pessoas, também o maior patamar da série histórica.

“Nos últimos dois anos, é possível visualizar um crescimento tanto do emprego com carteira quanto do emprego sem carteira. Porém, é nítido que o ritmo de crescimento é maior entre os sem carteira assinada”, explica a coordenadora de Trabalho e Rendimento do IBGE, Adriana Beringuy.

Desemprego

A taxa de desemprego no Brasil caiu para 7,9% no trimestre móvel de outubro a dezembro de 2022, segundo o IBGE. É a menor taxa para o mesmo trimestre de referência desde 2014, quando foi de 6,6%, e a menor para todos os trimestres desde dezembro-janeiro-fevereiro de 2015, quando a taxa foi de 7,5%.

Além disso, o IBGE divulgou a taxa média anual de desemprego para o ano de 2022, que foi de 9,3%. É o menor patamar médio anual desde 2015.

Em números absolutos, a população desocupada chegou a 8,6 milhões de pessoas no trimestre encerrado em dezembro. Trata-se de um recuo de 9,4% contra o trimestre terminado em setembro, ou 888 mil pessoas a menos entre os desocupados. A queda chega a 28,6% quando comparado ao mesmo período de 2021, o que representa 3,4 milhões de pessoas a menos.

Para o IBGE, são classificadas como desocupadas as pessoas sem trabalho que geram rendimentos para o domicílio nessa semana, que tomaram alguma providência efetiva para consegui-lo no período de referência de 30 dias e que estavam disponíveis para assumi-lo na semana de referência.

Veja os destaques da pesquisa:

Taxa de desocupação: 7,9%

População desocupada: 8,6 milhões de pessoas

População ocupada: 99,4 milhões

População fora da força de trabalho: 65,9 milhões

População desalentada: 4 milhões

Empregados com carteira assinada: 36,9 milhões

Empregados sem carteira assinada: 13,2 milhões

Trabalhadores por conta própria: 25,5 milhões

Trabalhadores domésticos: 5,8 milhões

Trabalhadores informais: 38,6 milhões

Taxa de informalidade: 38,8%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/numero-de-empregados-sem-carteira-assinada-e-o-maior-da-serie-historica/

Número de empregados sem carteira assinada é o maior da série histórica