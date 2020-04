Política Bolsonaro faz chamado para jejum religioso contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2020

O presidente Jair Bolsonaro fez uma convocação para um jejum religioso nacional, neste domingo (05), para o País superar a crise desencadeada pelo novo coronavírus. ​

O chefe do Executivo compartilhou neste sábado (04) um vídeo nas redes sociais em que ele e vários pastores pedem para a população ficar um dia sem comer.

Na gravação, a voz de um narrador anuncia que “os maiores líderes evangélicos deste País atenderam à proclamação santa feita pelo chefe supremo da nação”.

De acordo com o vídeo, Bolsonaro convocou o “exército de Cristo para a maior campanha de jejum e oração já vista no País”. Os líderes das maiores igrejas evangélicas do Brasil aparecem no vídeo.

