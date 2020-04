Bem-Estar Oito em cada dez mortos pelo coronavírus no Brasil têm comorbidades

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2020

Entre os mortos confirmados pela Covid-19 até o momento, oito em cada dez apresentavam pelo menos um fator de risco associado, a chamada comorbidade. Quase nove em cada dez tinham mais de 60 anos.

Quadros de cardiopatia são a principal condição associada aos óbitos investigados: 57% do total. Em segundo lugar, vêm os diabéticos, com 40% do total de mortos, quadros de pneumopatia (16%) e doenças neurológicas (10,5%).

Outras comorbidades, como casos renais, de obesidade e asma, aparecem com prevalência menor no total. Os dados fazem parte do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde.

Separando apenas os mortos com menos de 60 anos, diabetes, cardiopatias e obesidade foram as comorbidades mais detectadas.

