Número de mortes por coronavírus no Brasil chega a 431; País tem 10.278 casos confirmados de Covid-19

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2020

Apenas três Estados ainda não registraram mortes em decorrência do novo coronavírus

O Ministério da Saúde divulgou, no fim da tarde deste sábado (04), um novo balanço sobre o coronavírus. O número de mortes provocadas pela Covid-19 aumentou para 431. Já os casos confirmados totalizam 10.278. A taxa de letalidade da doença é de 4,2%.

Em relação ao balanço anterior, divulgado na sexta-feira (03), houve um acréscimo de 72 óbitos (aumento de 20%) e de 1.222 casos confirmados (aumento de 13%).

Apenas três Estados ainda não registraram mortes em decorrência do novo coronavírus: Acre, Mato Grosso e Tocantins.

São Paulo continua concentrando a maior parte das ocorrências e dos óbitos. Foram registrados 4.466 casos e 260 mortes em decorrência do vírus no Estado. Na sequência, aparecem Rio de Janeiro (1.246 casos e 58 mortos) e Ceará (730 casos e 22 mortos). No Rio Grande do Sul, há 410 casos confirmados e seis mortes.

