Política Bolsonaro ganha presente em joalheria de Goiânia e diz que na última vez que recebeu algo parecido “deu problema”

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Além da semijoia, Bolsonaro recebeu o título de cidadão goiano. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu, nessa sexta-feira (18), o título de cidadão goiano na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia. Antes da cerimônia, Bolsonaro visitou uma joalheria, onde ganhou uma semijoia da dona e brincou dizendo que a última vez que ele ganhou um presente do tipo “deu o maior problema”.

Um telão foi colocado no lado externo da Alego para que os apoiadores do ex-presidente pudessem ver a cerimônia. Bolsonaro presidiu o País entre os anos de 2019 e 2022, tentou a reeleição, mas perdeu para Luiz Inácio Lula da Silva, tornando-se, assim, o primeiro presidente a não conquistar um segundo mandato desde a redemocratização.

“Quando eu vi a oportunidade de poder dar pra ele o título de cidadão goiano, não pensei duas vezes”, disse o deputado Fred Rodrigues durante a cerimônia.

Além de Rodrigues, o evento contou com a presença do governador Ronaldo Caiado, do deputado Gustavo Gayer e do delegado Humberto Teófilo, além de outros parlamentares. Na ocasião, o major Vitor Hugo também recebeu o título de cidadão goiano.

“Essa concessão que está sendo feita, ela tem uma relevância ímpar, até porque não se pode vulgarizar de maneira alguma um título de cidadão. É uma honraria que ela impõe muito mais deveres do que direitos” disse Caiado.

Presente

Horas antes da cerimônia onde recebeu o título, Bolsonaro recebeu uma semijoia de presente durante uma visita a uma joalheria. A situação foi presenciada e registrada pelo jornal O Popular. Além honraria, o ex-presidente esteve na capital para concluir um tratamento odontológico e se consultar com um médico nutrólogo.

Dentro da loja em que ganhou a semijoia, Bolsonaro brincou dizendo que a última vez que ele ganhou um presente do tipo “deu o maior problema”.

O comentário se refere à investigação sobre as joias presenteadas pela Arábia Saudita à sua gestão. Na noite de quinta-feira (17), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a quebra do sigilo bancário e fiscal de Bolsonaro da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Moraes também autorizou o pedido de cooperação internacional feito pela Polícia Federal para solicitar aos Estados Unidos a quebra de sigilo bancário das contas que teriam sido utilizadas pelos investigados no caso das joias, que começaram a ser negociadas em junho de 2022, no Estado da Flórida.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/bolsonaro-ganha-presente-em-joalheria-de-goiania-e-diz-que-na-ultima-vez-que-recebeu-algo-parecido-deu-problema/

Bolsonaro ganha presente em joalheria de Goiânia e diz que na última vez que recebeu algo parecido “deu problema”

2023-08-18