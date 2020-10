Geral Bolsonaro gera aglomeração e tira selfies com banhistas em praia de São Paulo

11 de outubro de 2020

Presidente ao lado da filha mais nova, Laura. Foto: Reprodução/FaceBook

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) provocou uma aglomeração na manhã de domingo (11) em uma praia do Guarujá, no litoral paulista, onde passa o feriado.

Sem usar máscara, o mandatário foi cercado por dezenas de banhistas que tiraram selfies, desrespeitando o distanciamento social, e pegou uma criança no colo, conforme vídeo publicado em suas redes sociais.

O grupo que se aproximou do presidente também não usava a proteção facial, cujo uso é obrigatório em todo o Estado de São Paulo desde maio como medida de prevenção contra o novo coronavírus.

O mandatário usava um colete salva-vidas com a inscrição “presidente Bolsonaro” na parte de trás. Ele deixou o Forte dos Andradas no Guarujá de moto aquática e, segundo informações da CNN Brasil, seguiria até a Praia Grande, onde iria almoçar.

Mais cedo, o presidente postou uma foto usando uma camisa do Avaí ao lado da filha mais nova, Laura.

Bolsonaro chegou a São Paulo na sexta-feira (9) para passar o feriado no litoral, segundo informações do Palácio do Planalto.

