Esporte Com gols de Marinho, Santos vence o Grêmio por 2 a 1 e segue invicto por 12 jogos

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2020

Superado na Vila Belmiro, Grêmio não soma pontos na rodada Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Superado na Vila Belmiro, Grêmio não soma pontos na rodada. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FC) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Santos e Grêmio abriram a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (11). O Tricolor entrou em campo na Vila Belmiro, para enfrentar o Santos, mas não conseguiu pontuar ao ser superado pela equipe da casa por 2 a 1. Os gols foram marcados por Marinho, pelo Peixe, e Diego Souza, pelos gremistas.

Primeiro tempo – Os primeiros instantes da partida foram marcados por equilíbrio entre as duas equipes, mas com uma maior posse de bola dos donos da casa, que consequentemente criaram as primeiras oportunidades.

Logo aos 2 minutos, Marinho recebeu um passe na direita e rolou para Pará – o lateral cruzou para Arthur Gomes, que desviou de cabeça, mandando por sobre a meta. Já aos 13’, o peixe exigiu mais uma boa defesa do arqueiro gremista, em um chute forte de Kaio Jorge. Vanderlei espalmou e impediu o que seria o gol paulista.

Em seguida, os gremistas criaram uma ótima chance, quando Diego Souza recebeu um cruzamento na área, escorou de calcanhar para Pepê chegar e completar, mas a bola saiu fraca, facilitando a defesa de João Paulo.

Do outro lado, no minuto seguinte, em um cruzamento de Kaio Jorge da direita, a bola explodiu no braço de Paulo Miranda dentro da área e a arbitragem assinalou pênalti. Na cobrança, Marinho mandou no ângulo direito da meta tricolor, abrindo o placar aos 19 minutos jogados.

O Grêmio tentou responder com uma jogada construída na metade do primeiro tempo. Cortez levantou a bola na área para Thaciano, que subiu e desviou de cabeça, mas mandou pra fora.

O Santos foi em busca do segundo gol e seguiu pressionando a defesa tricolor. Depois de uma bola levantada na área, Pará pegou a sobra e chutou forte, obrigando Vanderlei a operar uma boa defesa – mesmo com o lance dominado pela defensiva tricolor, a arbitragem assinalou impedimento do lateral.

A melhor oportunidade gremista saiu após uma cobrança de escanteio. A bola foi colocada no primeiro poste e Diego Souza subiu para cabecear, mandando com perigo em direção ao gol, mas ela saiu raspando a trave. Outra oportunidade do Grêmio na etapa inicial saiu dos pés de Lucas Silva, que da intermediária, pelo meio, soltou uma bomba, obrigando João Paulo a fazer uma boa defesa.

Segundo tempo – Na volta do intervalo, o técnico Renato Portaluppi providenciou sua primeira alteração. Ele colocou Isaque no lugar de Robinho.

A primeira oportunidade de gol foi do lado gremista, com Diego Souza, que carregou pela meia direita e chutou rasteiro, mas a bola saiu à esquerda da meta do peixe. A resposta veio com Marinho, depois de uma boa jogada que parou na trave.

Com 14 minutos de jogo, nova chance para o Tricolor com Isaque, que recebeu na esquerda, partiu para o meio e finalizou da entrada da área, mas isolou. Em seguida David Braz arriscou de fora da área, mas a bola subiu demais.

Bola segue rolando, e em um cruzamento de Orejuela, ela bate no braço de Felipe Jonatan dentro da área, mas nada foi assinalado pela arbitragem.

O Grêmio buscou o ataque e aos 27 minutos chegou ao empate. Após trabalhar a bola de pé em pé, Pepê rolou para Diego Souza na área, pelo meio. O centroavante chegou para concluir e deixar tudo igual na Vila Belmiro.

Mas o Santos voltou a frente no marcador aos 34 minutos, novamente em pênalti, após falta cometida por David Braz dentro da área. Marinho cobrou e mandou rasteiro, no canto direito de Vanderlei, que caiu para o outro. Peixe na frente de novo.

Em um dos últimos lances, David Braz cometeu uma falta sobre Marinho e levou o segundo amarelo, sendo expulso da partida.

Com o resultado, o Grêmio não somou pontos na rodada, permanecendo com 17 pontos.

Brasileirão 2020 | 15ª rodada

Santos (2) – João Paulo; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan (Laércio); Pituca, Jobson, Marinho, Jean Mota (Madson) e Arthur Gomes; Kaio Jorge (Lucas Lourenço). Técnico: Cuca.

Grêmio (1) – Vanderlei; Orejuela, Paulo Miranda (Rodrigues), David Braz e Cortez (Diogo Barbosa), Lucas Silva (Maicon), Thaciano, Luiz Fernando, Robinho (Isaque) e Pepê; Diego Souza (Everton). Técnico: Renato Portualuppi.

Gol: Marinho (19/1T, 32/2T), Diego Souza (27/2T).

Cartões amarelos: Robinho, Rodrigues, David Braz (Grêmio); Jobson, Marinho (Santos).

Cartão vermelho: David Braz

