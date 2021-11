Política Bolsonaro inaugura embaixada no Bahrein, a primeira de seu governo, e se encontra com rei durante viagem ao país

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2021

Bolsonaro com o rei Hamad Isa Bin Khalifa, no Bahrein. (Foto: Alan Santos/PR)

O presidente Jair Bolsonaro inaugurou nesta terça-feira (16), a embaixada do Brasil em Manama, no Bahrein, a primeira de seu governo. Esta é a primeira vez que um Chefe de Estado brasileiro visita o país do Oriente Médio.

As duas nações já mantinham relações diplomáticas desde 1971, mas até hoje os interesses brasileiros eram representados pela embaixada no Kuwait. O Ministério das Relações Exteriores acredita que a criação de uma representação própria no país vai permitir intensificar os laços comerciais entre as duas nações.

Atualmente, entre as nações do Oriente Médio, o país ocupa o quarto lugar em transações comerciais com o Brasil.

A criação da embaixada foi definida em decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. Em discurso na inauguração da nova representação brasileira o presidente disse que existe grande espaço para a ampliação dos negócios entre o Brasil e o Reino do Bahrein. Afirmou ainda que estava feliz com a inauguração da embaixada, que é um passo importante na aproximação entre os dois países.

Bolsonaro também se encontrou com o rei do Bahrein Hamad Isa Bin Khalifa. Ele foi recebido com um almoço no Palácio Real e assinou acordos de cooperação nas áreas de política, cultura e esportes.

Bolsonaro também participou da cerimônia de encerramento do encontro da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira. O encontro serviu para debater novas parcerias comerciais.

O Bahrein exporta para o Brasil principalmente minérios, produtos químicos, ferro e petróleo. Já o Brasil tem as vendas concentradas principalmente na área do agronegócio com destaque para as carnes e grãos. Até o fim deste ano o Brasil deve se tornar a principal fonte de importações de minério de ferro para o Bahrein, superando a China e os Estados Unidos.

O avanço do comércio entre as duas nações fez com que o Bahrein se transformasse no quarto destino das exportações brasileiras no Oriente Médio, atrás de Arábia Saudita, Turquia e dos Emirados Árabes Unidos.

No encerramento da visita ao Bahrein, o presidente Jair Bolsonaro participou de uma cerimônia no Centro Global Rei Hamad para a Coexistência Pacífica. O objetivo do centro é promover a liberdade de religião e da convivência harmoniosa, respeitosa e pacífica entre todas as crenças. As informações são da Agência Brasil.

