Política Sérgio Moro anuncia Affonso Pastore, ex-presidente do BC, como conselheiro econômico para 2022

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Moro não poupa críticas à gestão de Paulo Guedes no atual Ministério da Economia. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-juiz Sérgio Moro (Podemos-PR) afirmou em entrevista ao programa “Conversa com Bial”, da TV Globo, na madrugada desta quarta-feira (17) que o ex-presidente do BC (Banco Central) Affonso Celso Pastore é parte de um grupo de conselheiros que ele juntou para discutir os problemas econômicos do Brasil.

Pastore é autor do livro, recém-lançado, “Erros do passado, soluções para o futuro: a herança das políticas econômicas do século XX”. Moro disse que em sua visão o economista é um “dos melhores nomes do país”, mas não quis revelar outros especialistas com quem vem tendo conversas para construir seu projeto de candidatura à Presidência para 2022.

“O problema é que esse projeto ainda está sendo construído e a partir do momento em que se revelam nomes, as pessoas ficam sob uma pressão terrível. Eu vou revelar um, e vou pedir escusas para não revelar outros: no nível macroeconômico quem tem me ajudado é um economista de renome, um dos melhores nomes do país, alguém que eu conheço há muito tempo, que é o Affonso Celso Pastore”, disse o ex-juiz ao jornalista Pedro Bial.

Horas após o programa, Moro postou uma foto da capa do livro do economista em suas redes sociais. Pastore, de 82 anos, foi presidente do Banco Central nos últimos anos da ditadura militar, durante o governo de João Figueiredo, entre 1983 e 1985.

Moro não poupa críticas à gestão de Paulo Guedes no atual Ministério da Economia. Em entrevista ao portal de notícias UOL, em setembro desse ano, ele afirmou que o economista opera como “cheerleader” de Bolsonaro deu “nota zero” à sua condução da economia do país.

Moro também falou sobre a mudança de sua promessa de que nunca entraria para a política.

“Eu não faltei com a verdade naquele momento, mas o contexto mudou tão completamente. Eu acreditava que o sistema político, ele ia consertar e não vi isso acontecendo. E me surgiu a opção de voltar agora para o Brasil e buscar essa reforma através do sistema político”, disse o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública de Bolsonaro.

Ainda na entrevista ao “Conversa com Bial”, o ex-juiz foi questionado se está preparado para ser candidato à presidência da República.

“Estou pronto para liderar esse projeto, e construindo um projeto consistente com o povo brasileiro. Se o povo brasileiro tiver essa confiança, o projeto segue adiante”, respondeu o presidenciável. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política