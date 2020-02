Brasil Bolsonaro leva Moro e Damares, seus ministros mais populares, para jogo do Flamengo

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2020

Presidente Jair Bolsonaro ao lado de ministros no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Foto: Divulgação Presidente Jair Bolsonaro ao lado de ministros no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) levou na manhã deste domingo (16) seus dois ministros mais populares, Sergio Moro (Justiça) e Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos), para o camarote do estádio Mané Garrincha, em Brasília, palco da vitória do Flamengo sobre o Athletico Paranaense (3 a 0).

Habitual frequentador de estádios de futebol desde que se tornou presidente da República, Bolsonaro foi com Moro aos estádios pela primeira vez em junho do ano passado, também em um jogo do Flamengo, três dias após virem à tona diálogos que levantaram suspeita sobre a imparcialidade do ex-juiz nos julgamentos da Lava Jato.

Na ocasião, Moro trajava terno e gravata e, por sugestão de Bolsonaro, chegou a vestir um uniforme do Flamengo que recebeu de um torcedor.

Neste domingo, estava mais à vontade, de camisa social com as mangas dobradas.

Em seu perfil nas redes sociais, Moro publicou, ainda durante o jogo, uma foto sua no estádio com a inscrição: “Na final da Supercopa do Brasil, CAP v. FLA, com PR @jairbolsonaro, torcendo para o rubro-negro”.

Athletico-PR e Flamengo são rubro-negros. Moro nasceu em Maringá (PR) e já foi visto na arquibancada de estádios em jogos do Athletico, mas faz mistério sobre o time que torce. Bolsonaro é palmeirense.

Além de Moro e Damares, estavam no camarote do Mané Garrincha outros três ministros: Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura) e Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral), bem como o vice-presidente Hamilton Mourão e o chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) da Presidência, Fabio Wanjgarten, entre outros políticos.

Bolsonaro saudou torcedores em alguns momentos antes e durante a partida. Não houve vaias nem aplausos significativos direcionados à comitiva dos políticos. Em um dos pontos da arquibancada havia uma faixa com a imagem da vereadora Marielle Franco, do PSOL, assassinada em 2018.

