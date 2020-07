Política Bolsonaro monta em cavalo e diz que precisa do Congresso para resolver os problemas do País

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2020

Presidente cumprimenta apoiadores no Aeroporto Internacional Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato (PI) Foto: Alan Santos/PR Presidente cumprimenta apoiadores no Aeroporto Internacional Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato (PI). (Foto: Alan Santos/PR) Foto: Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro disse, nesta quinta-feira (30), que precisa do apoio do Congresso Nacional para resolver os problemas do Brasil. Recuperado da Covid-19, ele cumpriu agenda na Bahia e no Piauí.

“Já ouvi de parlamentares e prefeitos alguns problemas da região, esses problemas quem vai resolver não é o Jair Bolsonaro sozinho, vai ser ele e o Parlamento brasileiro”, declarou durante a entrega do Sistema de Abastecimento de Água na cidade de Campo Alegre de Lourdes, na Bahia.

Bolsonaro disse que, ao chegar à Presidência, buscou parcerias dentro da Câmara dos Deputados e do Senado para levar adiante os seus projetos para o País.

“Começamos enfrentando uma pandemia, ninguém esperava isso, mas ela veio e nós fizemos todo o possível para que seus efeitos fossem minorados. Mas fizemos isso tendo ao nosso lado valorosos senadores e deputados”, afirmou, destacando a presença de parlamentares da bancada da Bahia na cerimônia desta quinta-feira.

O presidente elogiou o trabalho realizado pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e o seu empenho em retomar as obras paradas e atender ao povo do Nordeste.

De acordo com a pasta, mais de 40 mil moradores serão atendidos na região com o novo sistema de abastecimento, incluindo áreas rurais. O investimento do governo federal na obra foi de R$ 90 milhões, por meio da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. A região integra o chamado Polígono da Seca.

Após o evento, Bolsonaro seguiu para São Raimundo Nonato, no Piauí, para visitar o Parque Nacional da Serra da Capivara e o Museu da Natureza.

Cavalo

Mais cedo, após desembarcar no Aeroporto Internacional Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato (PI), a 523 quilômetros de Teresina, Bolsonaro montou em um cavalo em meio a apoiadores na área externa do terminal. Ele tirou o chapéu e a máscara que usava, agradeceu a presença das pessoas e discursou para a multidão.

