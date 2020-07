Essa foi a maior contração desde a Grande Depressão, no início do século passado. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens)

A economia dos Estados Unidos sofreu uma contração recorde de 32,9% no segundo trimestre deste ano, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira (30) pelo Departamento do Trabalho. No trimestre anterior, a queda havia sido de 5%.