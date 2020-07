O resultado do exame de Michelle saiu cinco dias depois de o presidente Jair Bolsonaro ter anunciado que se curou da Covid-19. O chefe do Executivo havia testado positivo para a doença no dia 7 de julho. Ele ficou em isolamento no Palácio da Alvorada e já retomou sua agenda de trabalho.

Michelle participou, na quarta-feira (29), de uma cerimônia no Palácio do Planalto, na qual discursou. A primeira-dama apareceu ao lado do presidente e utilizou máscara. As ministras Tereza Cristina (Agricultura) e Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos) também discursaram no evento.