Política Governador Eduardo Leite diz que continua com sintomas leves de Covid-19

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2020

Leite testou positivo para o coronavírus no dia 24 de julho

Em live na tarde desta quinta-feira (30), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirmou que está se recuperando bem da Covid-19 e continua apresentando apenas sintomas leves da doença, como cansaço e dor de cabeça.

Leite disse que tomou somente analgésicos comuns desde que testou positivo para o novo coronavírus, no dia 24 de julho, descartando o uso de substâncias como a cloroquina e a hidroxicloroquina.

O chefe do Executivo estadual segue em isolamento no Palácio Piratini. Após falar sobre o seu estado de saúde, Leite abordou a situação dos hospitais gaúchos, destacando a ampliação do número de leitos.

Ele também comentou os dados da 18ª edição do Boletim Semanal Sobre os Impactos da Covid-19 nas movimentações econômicas dos contribuintes de ICMS no Rio Grande do Sul. O principal destaque do boletim é a variação positiva apresentada pela indústria, atacado e varejo.

