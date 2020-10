Flávio Pereira Bolsonaro não vai abrir voto no primeiro turno em Porto Alegre

Por Flavio Pereira | 31 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Jair Bolsonaro critica posições do PCdoB. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Jair Bolsonaro não vai abrir seu voto no primeiro turno para qualquer dos candidatos à prefeitura de Porto Alegre. Mas já deixou claro em quem não votaria, ao afirmar que “vocês são livres para votar, mas votar em uma candidata do PCdoB… Eu acho que é o fim da picada”.

Bolsonaro decidiu, porém, abrir seu voto e apoio em favor de dois candidatos a prefeito: Celso Russomanno, em São Paulo, e Marcelo Crivella, no Rio de Janeiro. Ambos pertencem ao partido Republicanos, antigo PRB.

Em relação à capital gaúcha, Bolsonaro comentou: “Eu olho para Porto Alegre, meus irmãos, a ‘gauchada’ de Porto Alegre… Uma candidata do PCdoB está lá na frente. Pensa nas consequências, vejam o que esse partido defende, os problemas que esse partido cria para a família tradicional brasileira. Será que esse é o caminho certo?”, questionou. O presidente ainda afirmou que o comunismo “não deu certo em lugar nenhum”.

Carla Zambelli dá o troco a Aécio Neves

Depois que o deputado federal, o tucano Aécio Neves, para fazer um agrado ao atual comandante do PSDB João Doria, apresentou projeto de lei impondo sanções a todo cidadão que recusar a vacina contra o Covid-19, a deputada Carla Zambelli resolveu dar o troco.

Ela anunciou projeto de lei que submete, obrigatoriamente, todos os parlamentares a exame toxicológico. Pelo projeto, a identificação de qualquer substância tóxica deve levar à cassação imediata do parlamentar. Ela justifica que “não pode existir dúvidas da sociedade, quanto à sobriedade dos parlamentares”.

Justiça volta a interferir no processo de impeachment de Marchezan

Mais uma reviravolta no rumoroso processo de impeachment que tramita na Câmara de Porto Alegre. Depois de apresentar o maior crescimento na corrida eleitoral, segundo a mais recente pesquisa do Ibope, o prefeito da capital gaúcha, Marchezan Júnior, obteve ontem decisão liminar que obriga a comissão processante que analisa o processo de impeachment na Câmara de Porto Alegre a tomar seu depoimento pessoal. A fase de instrução do processo já estava encerrada, sem ouvir Marchezan, que não compareceu à audiência marcada para a sexta-feira passada.

Tarcísio de Freitas elogia articulação com governo gaúcho

O ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas, que esteve em Porto Alegre esta semana, confirma que a articulação harmônica com o governo gaúcho foi fundamental para a homologação do novo calado do porto do Rio Grande. Segundo Tarcísio, “ressalto aqui a parceria que houve entre os governos Federal e Estadual para que essa assinatura se tornasse possível. Com essa homologação o Porto do Rio Grande se incorpora a rota das grandes viagens”.

Porque muitos criticam as privatizações?

A explicação está muito bem colocada pelo ministro da Economia Paulo Guedes, o “Posto Ipiranga” do governo: “Para algumas ‘forças políticas‘, privatizar significa perder a indicação de amigos e cabos eleitorais em estatais, perder recursos desviados, perder receita das empresas prestadoras de serviços e uma geração de eleitores induzidos a temer as alternativas”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Flávio Pereira