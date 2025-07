Política Bolsonaro nega risco de fuga do Brasil e diz que dinheiro apreendido foi declarado: “Objetivo é suprema humilhação”

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2025

Ações cautelares foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. (Foto: Fellipe Sampaio/STF)

Após colocar a tornozeleira eletrônica, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse nessa sexta-feira (18) que não pretende fugir e que o dinheiro apreendido em sua casa foi declarado à Receita Federal. O ex-presidente disse que foi submetido a uma “suprema humilhação” pela medida cautelar imposta pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

“A suspeita é um exagero. Sou ex-presidente da República, tenho 70 anos de idade. Suprema humilhação. Foi uma surpresa estar com a Polícia Federal na minha porta hoje”, disse ele, e acrescentou:

“O julgamento, eu espero que seja técnico e não político. No mais, eu nunca pensei em sair do Brasil. Nunca pensei em ir para embaixada. Mas as cautelares são em função disso. Não posso me aproximar de embaixada, tenho horário para ficar na rua.”

A PF apreendeu hoje na casa de Bolsonaro uma soma de US$ 14 mil e R$ 8 mil em espécie, além do celular dele e um pen drive no banheiro.

“Eu sempre guardei dólar em casa. Todo dólar lá tem o recibo do Banco do Brasil. O dólar está com recibo do corrente ano, declaro no ano que vem no IR”, explicou o ex-presidente.

Bolsonaro ainda negou que tenha a intenção de deixar o País ou buscar refúgio em alguma embaixada, mas relatou que marcou um almoço com embaixadores na próxima semana. Questionado sobre quem teria feito organizado o encontro, ele respondeu:

“Não vou falar, po. Eu tenho mais contato com os embaixadores do que o ministro das Relações Exteriores. Eu tenho um convite de alguns embaixadores, um almoço, na próxima semana, mas não vou mais, né”, disse ele.

Sobre o pen drive encontrado em sua casa, disse não ter a “menor ideia”.

Decisão

A decisão de Moraes foi baixada depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar um taxação de 50% sobre produtos brasileiros importados ao país. Em carta enviada ao presidente Lula sobre o chamado “tarifaço”, Trump citou como justificativa as ações contra Bolsonaro no STF, consideradas por ele como “injustas”.

Conforme a decisão de Moraes, a partir de hoje, Bolsonaro está proibido de se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros. Ele também não pode se aproximar de embaixadas nem utilizar as redes sociais.

O ministro do Supremo atendeu a uma representação da Polícia Federal (PF), que teve parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR).

A PF alega as suspeitas de Bolsonaro tenha incorrido nos crimes de coação no curso do processo, obstrução à Justiça e ataque à soberania nacional. Os investigadores também identificaram o risco de fuga do país. (Com informações do jornal O Globo)

