Por Redação O Sul | 9 de julho de 2022

Declaração foi feito pelo presidente durante a Marcha para Jesus, em São Paulo. (Foto: Isac Nóbrega/PR)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a dizer neste sábado (9) que o País enfrenta uma “luta do bem contra o mal”. Durante uma fala de cerca de dois minutos na concentração da Marcha para Jesus, no centro de São Paulo, o presidente defendeu pautas de costumes e afirmou que o Brasil não pode acabar como outros países latino-americanos, como Argentina, Chile e Colômbia, governados pela esquerda.

“Somos contra o aborto, somos contra a ideologia de gênero, somos contra a liberação das drogas, somos defensores da família brasileira. Nós somos a maioria do País, a maioria do bem, e, nessa guerra do bem contra o mal, o bem vencerá”, disse o presidente a apoiadores.

O presidente disse ainda pedir a Deus que os brasileiros não experimentem o que chamou de “as dores do socialismo”. “Vejam como vivem os nossos irmãos na Venezuela. Como estamos indo a outros países, como Argentina, Chile e Colômbia. Nós não queremos isso para o nosso Brasil. O Brasil é uma potência em todos os aspectos, em especial no ser humano, que habita aqui”, disse.

O presidente foi à Marcha para Jesus acompanhado de aliados, como a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). Os apoiadores, vestidos de verde e amarelo e carregando bandeiras do Brasil, se aglomeraram em torno do mandatário para tirar fotos. Um deles levantava um cartaz com os dizeres “carta branca para Bolsonaro.”

A marcha parte da estação da Luz, no centro da capital paulista, para a praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, na zona norte da cidade. Na ocasião, o presidente também recebeu uma oração feita pelo deputado e pastor Marco Feliciano.

Apesar de não ter qualquer cargo oficial, o ex-ministro da Infraestrutura e pré-candidato bolsonarista ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) também falou durante o evento e chamou o povo a “profetizar” a palavra de Deus. Ele foi anunciado no evento como “ministro”.

O presidente tem usado as marchas para Jesus no Brasil inteiro para reforçar seu nome para o pleito, sempre focando em uma pauta de costumes. Depois de São Paulo, o presidente parte para Uberlândia, em Minas Gerais, para participar também da marcha na cidade mineira.

Eleitorado paulista

Em São Paulo, tanto o presidente quanto seu pré-candidato ao governo ocupam a segunda posição nas pesquisas eleitorais. Segundo o último levantamento Genial/Quaest, divulgado na última semana, Bolsonaro tem 32% das intenções de voto, quatro pontos a mais do que no levantamento anterior, em maio. O pré-candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva registra 35%. A diferença é menor do que no cenário nacional, em que Lula tem 45% e Bolsonaro 31%.

