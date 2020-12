Política Bolsonaro participa nesta quarta-feira por vídeo de reunião de cúpula do Mercosul

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2020

O encontro de chefes de Estado ocorre duas semanas após Bolsonaro (foto) ter a primeira reunião bilateral com o presidente da Argentina, Alberto Fernández Foto: Carolina Antunes/PR O encontro de chefes de Estado ocorre duas semanas após Bolsonaro (foto) ter a primeira reunião bilateral com o presidente da Argentina, Alberto Fernández. (Foto: Carolina Antunes/PR) Foto: Carolina Antunes/PR

O presidente Jair Bolsonaro participa na manhã desta quarta-feira (16), por videoconferência, da 57ª reunião de cúpula de chefes de Estado do Mercosul – bloco formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.

Com a pandemia de Covid-19, as reuniões do Mercosul neste ano foram realizadas por vídeo, assim como outros encontros de líderes mundiais, a exemplo do G20 e do Brics. Evitar aglomerações é uma das recomendações para tentar conter o contágio pelo novo coronavírus.

O encontro de chefes de Estado ocorre duas semanas após Bolsonaro ter a primeira reunião bilateral com o presidente da Argentina, Alberto Fernández. Os dois têm uma relação marcada por hostilidades.

A conversa, também por videoconferência, ocorreu quase um ano após o início do governo de Fernández. Na oportunidade, o argentino disse que ele e Bolsonaro devem deixar “diferenças do passado e encarar o futuro com ferramentas que funcionem bem” entre os dois países.

Segundo o Ministério da Economia, durante uma reunião das equipes econômicas dos membros do Mercosul, na última segunda (14), o Brasil defendeu a revisão ampla da TEC (Tarifa Externa Comum) como forma de estabelecer uma estrutura tarifária mais eficiente e adequada para promover maior inserção do bloco no comércio internacional.

De acordo com a pasta, a expectativa é que as discussões sejam conduzidas durante o primeiro semestre de 2021, com a presidência pro tempore da Argentina. O secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Roberto Fendt, representou o Brasil na audiência virtual preparatória para a cúpula.

Vacina contra Covid-19

Os chefes de Estado se reúnem em um momento de avanço da corrida pela vacinação contra Covid-19. Reino Unidos, Estados Unidos e Canadá já começaram a vacinar seus cidadãos com o imunizante fabricando pela Pfizer/Biontech.

Até o momento, nenhum dos países do Mercosul iniciou a vacinação contra a Covid-19. O Brasil preparou um plano nacional de imunização contra o vírus, mas nenhuma opção de vacina recebeu aval da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Não há data para o início da vacinação no País.

