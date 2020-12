Polícia Operação reúne 850 policiais contra facção criminosa que dominou condomínio residencial em Alvorada

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2020

Foto: Polícia Civil/Twitter

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira (16), a Operação Consórcio no combate a homicídios em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Trata-se de uma das maiores operações da história da Polícia Civil com 850 policiais.

Estão sendo cumpridas 279 ordens judiciais, entre mandados de prisão, de busca e medidas restritivas de contas. Até o momento, 54 criminosos já foram presos.

Um dos objetivos é atacar organizações criminosas atuantes em Alvorada e, também, restituir às famílias os imóveis que lhe foram tomados pelo tráfico de drogas em um complexo habitacional no bairro Umbu, um dos mais pobres da cidade.

Nos 18 meses de investigações ocorreram nove homicídios com a ordem do líder de uma organização criminosa que é detento do sistema prisional. Uma moradora teve o corpo queimado para que o seu apartamento fosse vendido para pagar dívida de drogas.

