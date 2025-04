Política Bolsonaro passa por cirurgia no intestino em Brasília

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Bolsonaro foi diagnosticado com uma obstrução parcial no intestino Foto: Reprodução/Redes sociais Bolsonaro foi diagnosticado com uma obstrução parcial no intestino. (Foto: Reprodução/Redes sociais) Foto: Reprodução/Redes sociais

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O senador Rogério Marinho (PL-RN) afirmou neste domingo (13) que o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo submetido a uma cirurgia no DF Star, um hospital privado de Brasília, onde ele está internado.

A informação foi confirmada pelo próprio ex-mandatário em comunicado enviado a parlamentares aliados. “Domingo, logo mais, às 08h me submeto a mais uma cirurgia, ainda decorrente da facada de 06/set/2018. Ao meu lado, o bispo JB Carvalho e bons médicos e enfermeiros. Se Deus quiser, tudo ocorrerá bem”, escreveu Bolsonaro.

Em mensagem enviada, Rogério Marinho, que tem acompanhado a situação de Bolsonaro nos últimos dias, disse que a operação será “demorada”. O Hospital DF Star ainda não se manifestou sobre a cirurgia.

Em uma rede social, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também mencionou a operação e desejou “força” e “pronta recuperação” ao ex-presidente. Bolsonaro foi transferido, de Natal (RN) para Brasília, em uma UTI aérea na noite deste sábado (12).

Na última sexta-feira (11), ele passou mal em um evento do PL no interior do Rio Grande do Norte. Em um primeiro momento ele foi atendido em um hospital na cidade de Santa Cruz (RN) e, depois, encaminhado de helicóptero para Natal, onde foi tomada a decisão de transferência a Brasília.

Segundo a equipe médica que atendeu o ex-presidente, Bolsonaro está com um quadro de suboclusão intestinal — uma obstrução parcial que impede a passagem normal de gases e fezes.

O problema é causado por aderências formadas em decorrência das múltiplas cirurgias que o ex-presidente já fez após levar uma facada durante a campanha eleitoral de 2018.

“Ele tem tido esses episódios recorrentes, que são comuns em pacientes submetidos a diversas cirurgias. Mas esse caso atual parece mais grave do que os anteriores”, afirmou o médico Cláudio Birolini neste sábado.

Conforme o especialista em cirurgia, a equipe médica tentava neste sábado resolver o problema com medidas clínicas, como jejum, descompressão gástrica, uso de sonda e hidratação intravenosa, mas não descartava uma cirurgia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/bolsonaro-passa-por-cirurgia-em-hospital-particular-de-brasilia-diz-o-senador-rogerio-marinho/

Bolsonaro passa por cirurgia no intestino em Brasília

2025-04-13